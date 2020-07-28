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Минивэн от Академии наук. Тестируем первый белорусский электромобиль
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В вопросах технологий, которые с геометрической прогрессией растут во всем мире (особенно в части машин будущего), без науки никуда, рассказали в проекте «Сделано».
Вот так к концу 2020-го будет выглядеть полностью отечественный электрокар. Аккумуляторная батарея, управляющая электроника, зарядный модуль. Практически вся начинка в минивэне белорусская. Осталось локализовать производство электродвигателя. И, как говорится, в добрый путь.
Машина разгоняется до 120 км/ч. На одном заряде может проехать 300 километров пути. Белорусский электромобиль скоро станет надежным помощником предприятиям и организациям. Именно на коммерческий транспорт Академия наук и взяла ориентир.
Дмитрий Кабанов, заместитель начальника научно-инжинирингового центра НАН Беларуси:
Сегодня в Объединённом институте машиностроения делают все: от дизайна, расчетов, проектирования до опытных образцов и испытаний электромобиля.
Александр Белевич, начальник научно-инжинирингового центра НАН Беларуси:
Этот большой путь, по которому многие идут десятилетиями, наши ученые прошли за три года с небольшим. А началось все вот с этой экспериментальной модели белорусского электрокара.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поручения главы государства поставили на строжайший контроль. Учеными была создана фактически новая научная школа, наработаны компетенции, благодаря которым, если не все, то многие задачи в области электротранспорта сегодня подвластны нашим специалистам.
Над проектом работали: Маргарита Науменко, Анна Мороз, Иван Боровой, Геннадий Челей
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Новости Беларуси. В вопросах технологий, которые с геометрической прогрессией растут во всем мире (особенно в части машин будущего), без науки никуда, рассказали в...
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