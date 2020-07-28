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В Новой Боровой построили детсад на 230 малышей

28.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Новой Боровой построили детсад на 230 малышей

Детcкий сад для 230 малышей открылся в Новой Боровой, пишет mlyn.by. Здание и дворик оформлены в концепции карандашного рисунка. Застройщик передаст садик на баланс государства.

Строили сад 12 месяцев. Учитывая растущие вместе с районом потребности,  здесь будет 12 групп, он крупнее предыдущих. Садик будет взят за основу проекта, который можно будет тиражировать по всей стране, —  задает новый стандарт социальной инфраструктуры.

 

Дети из Новой Боровой и прилегающей застройки придут в сад уже осенью. Монолитно-каркасное здание включает три этажа. В каждой группе есть гардеробная, комната для занятий и спальня, а в уборных все умывальники и раковины подобраны под средний рост детей. Стены расписали в стиле детского рисунка, будто сами малыши были архитекторами и дизайнерами. Росписи выполнены из сверхпрочного материала со сложным флоковым покрытием.

В Новой Боровой построили детсад на 230 малышей

 

Фасад оформлен яркими полосками в стилистике коробки с карандашами.

— Новый детский сад меняет представление, каким может быть комфортное и развивающее пространство. Мы же постарались взглянуть на него глазами ребенка, говорят застройщики.

 

В здании есть большой спортзал и концертная комната для занятий танцами и музыкой. Еду для детей будут готовить на кухне, оборудованной не хуже ресторанной. Предусмотрены кабинеты психолога и дефектолога.

 

 

В Новой Боровой построили детсад на 230 малышей

Во дворике вокруг — 12 игровых площадок с горками, качелями, балансирами, песочницами и гигантскими счетами. Поиграть и выучить ПДД можно в мини-квартале с дорожной разметкой.

В Новой Боровой построили детсад на 230 малышей

 

На главной площадке с обратной стороны здания поставили скамейку-пончик, фантазийные деревья и уличный ксилофон. Рядом разбит мини-огород, в котором каждый ребенок сможет вырастить свое первое растение.

 

Пройти на территорию детсада можно в трех местах через калитки с видеодомофонами. Кроме того, в детском саду создана безбарьерная среда, он оснащен современным лифтом и входами с уровня земли.

Сад передадут управлению по образованию Минского районного исполнительного комитета, после этого начнут формировать детские группы.


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Детcкий сад для 230 малышей открылся в Новой Боровой, пишет mlyn.by. Здание и дворик оформлены в концепции карандашного рисунка. Застройщик
 
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