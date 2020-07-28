Все о вирусном гепатите рассказал помощник врача-гигиениста

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Здоровье – самое главное богатство каждого человека. Именно от показателей физического состояния в основном зависит качество жизни. К сожалению, сегодня большинство серьезных заболеваний имеет широкий ареал распространения, и они являются угрозой для общего благосостояния. К ним относится и гепатит.

О гепатите

Это вирусное заболевание печени, которое наносит сокрушительный удар по всему организму. Вирусная инфекция легко распространяется и может стать причиной эпидемиологического случая. По данным ВОЗ, гепатит вирусной модификации уже поразил около 2 млрд. человек, то есть каждого третьего жителя Земли. Кто-то уже переболел, а кто-то является носителем патологии.





Действенными профилактическими мероприятиями против заболевания являются соблюдение гигиены, внимательность при переливании крови и осторожность при выборе половых партнеров. Главная защита от гепатита вирусной этиологии – вакцинация. Немалое значение в профилактике имеет распространение информации о путях заболевания, необходимости иммунизации, соблюдения правил гигиены и прохождение диспансеризации.

Основные меры борьбы с вирусным гепатитом.

1. Вакцинация

Основной мерой профилактики гепатита В продолжает оставаться проведение иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок.

2. Меры профилактики гепатитов, передача которых осуществляется через кровь:

безопасная кровь и продукты крови (исследование крови в пунктах забора и переливания крови);

использование индивидуальных предметов личной гигиены (маникюрные ножницы, бритвы, зубные щетки);

избегание нанесения татуировок, пирсинга.

3. Меры профилактики передачи вируса гепатита половым путем:

барьерная контрацепция (использование презервативов).

4. Меры профилактики гепатитов, передача которых реализуется водным, пищевым и контактным путями:

обеспечение безопасности пищевых продуктов и воды: употребление бутилированной или кипяченой питьевой воды, а также тщательно вымытых овощей и фруктов.

5. Предупреждение передачи вируса гепатита В от матери ребенку во время беременности.

Соблюдая эти правила, Вы предупредите распространение инфекции. Знание и Ваши активные действия — основа профилактики инфицирования.

Помощник врача-гигиениста ГУ «Ганцевичский районный центр гигиены и эпидемиологии»

Елена Рымар

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