ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Все о вирусном гепатите рассказал помощник врача-гигиениста

28.07.2020 10:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Здоровье – самое главное богатство каждого человека. Именно от показателей физического состояния в основном зависит качество жизни. К сожалению, сегодня большинство серьезных заболеваний имеет широкий ареал распространения, и они являются угрозой для общего благосостояния. К ним относится и гепатит.

О гепатите

Это вирусное заболевание печени, которое наносит сокрушительный удар по всему организму. Вирусная инфекция легко распространяется и может стать причиной эпидемиологического случая. По данным ВОЗ, гепатит вирусной модификации уже поразил около 2 млрд. человек, то есть каждого третьего жителя Земли. Кто-то уже переболел, а кто-то является носителем патологии.

Все о вирусном гепатите рассказал помощник врача-гигиениста

Действенными профилактическими мероприятиями против заболевания являются соблюдение гигиены, внимательность при переливании крови и осторожность при выборе половых партнеров. Главная защита от гепатита вирусной этиологии – вакцинация. Немалое значение в профилактике имеет распространение информации о путях заболевания, необходимости иммунизации, соблюдения правил гигиены и прохождение диспансеризации.

Основные меры борьбы с вирусным гепатитом.

1. Вакцинация

Основной мерой профилактики гепатита В продолжает оставаться проведение иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок.

2. Меры профилактики гепатитов, передача которых осуществляется через кровь:

  • безопасная кровь и продукты крови (исследование крови в пунктах забора и переливания крови);
  • использование индивидуальных предметов личной гигиены (маникюрные ножницы, бритвы, зубные щетки);
  • избегание нанесения татуировок, пирсинга.
Все о вирусном гепатите рассказал помощник врача-гигиениста

3. Меры профилактики передачи вируса гепатита половым путем:

  • барьерная контрацепция (использование презервативов).

4. Меры профилактики гепатитов, передача которых реализуется водным, пищевым и контактным путями:

  • обеспечение безопасности пищевых продуктов и воды: употребление бутилированной или кипяченой питьевой воды, а также тщательно вымытых овощей и фруктов.

5. Предупреждение передачи вируса гепатита В от матери ребенку во время беременности.

Соблюдая эти правила, Вы предупредите распространение инфекции. Знание и Ваши активные действия — основа профилактики инфицирования.

Помощник врача-гигиениста ГУ «Ганцевичский районный центр гигиены и эпидемиологии»

Елена Рымар


(Visited 3 times, 3 visits today)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здоровье – самое главное богатство каждого человека. Именно от показателей физического состояния в основном зависит качество жизни. К сожалению, сегодня
 
Новости дня
Новости разные
 
RIPE NCC и HostFly.by рассказали о переходе на интернет нового поколения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика