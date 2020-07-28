«Красота требует средств». Узнали, сколько будет стоить строительство павильона музея транспорта

Источник материала: Tut.by

В актовом зале «Ремонтно-механического завода» «Минсктранса» презентовали проект крытого павильона для музея транспорта. Его планируют построить на Партизанском проспекте, 6, потому как экспозиция раритетного транспорта стоит на улице. Что предлагали минчане на встрече и какая ориентировочная стоимость такого проекта — в материале TUT.BY.





Музей является единственным в стране, который охватывает все этапы развития общественного транспорта — от конки до электробуса. Для посетителей его открыли в ноябре 2018 года.

У музея есть экспозиция как внутри, так и снаружи. На улице размещено 30 экспонатов общественного транспорта.

Чтобы сохранить раритет, нужно построить павильон. Представители «Минсктранса» представили вот такой проект.













Крытый павильон планируется стилизовать под ретроавтостанцию с разметкой площадки, перронами, фонарями, скамейками и окнами-витражами. Некоторые минчане уже предлагали установить тут также ларьки, которые были раньше на автостанциях.

Выставка станет площадкой для мероприятий. Тут можно будет проводить квесты, показывать фильмы, проводить семинары, интерактивные экскурсии, профориентационные курсы для будущих транспортников. Кроме этого, территория музея станет фотостудией для тематических фото- и видеосессий.

У проекта есть два варианта для организации входа: через проходную «Минсктранса» и территорию предприятия, как и сейчас, либо вход будет с тротуара на Партизанском проспекте.

Примерная площадь такого павильона — чуть более трех тысяч «квадратов». Здесь планируют разместить 32 единицы техники.









На встрече минчане предложили создать стеклянный павильон — чтобы со стороны проспекта он выглядел «более элегантно», как салон авто, а также у помещения было естественное освещение. Чиновники района и руководители «Минсктранса» эту идею поддержали.

Также звучало предложение о необходимости создать макет автовокзала «Московский» для выставки и приобрести еще некоторые единицы подвижного транспорта, которые были утеряны.

Минчане предлагали также создать в павильоне зал для обучения детей — примерно на 30 мест и с интерактивной доской.



Сейчас ретро экспонаты музея стоят под открытым небом









Сколько стоит проект и откуда средства

Заместитель директора «Минсктранс» по вопросам строительства Алексей Матусевич рассказал, что в зависимости от конструкции строительство такого павильона обойдется от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.

— Предприятие будет ходатайствовать и перед руководством города, и перед руководством района о том, чтобы фасадная часть была из стекла, потому что это эстетически красиво, также экспонаты с проспекта будут являться рекламой музея. Безусловно, красота требует средств. Пока планируется финансирование из городского бюджета. Если средства позволят, то будем делать остекление фасадной части.

Также Матусевич добавил, что у «Минсктранса» есть свой ремонтно-механический завод, где могут изготовить конструкции из металла, это, по его мнению, позволит сэкономить порядка 30% на таких деталях.

Срок строительства такого павильона — от 9 месяцев до года. После презентации проект уйдет на рассмотрение в совет при комитете архитектуры и строительства Мингорисполкома.





Общественное обсуждение проекта проходит по 17 августа 2020. Свои предложения можно отправить на электронный адрес len.stroi@minsk.gov.by либо на почтовый адрес: 220 006, г. Минск, ул. Маяковского, 83, каб. 202, 204.

Экспозиция будет располагаться с 23 июля по 6 августа 2020 года (включительно) на цокольном этаже здания администрации Ленинского района г. Минска, на Маяковского, 83.