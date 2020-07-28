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Правда ли, что вишня полезнее черешни

28.07.2020 10:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многие считают, что вишня гораздо полезнее черешни: в ней и сладости поменьше, и витаминов, наверное, побольше… Но так ли это? И стоит ли оставить в своем рационе какую-то одну из этих ягод? Разбираемся в «Простом вопросе».

— В целом, вишня и черешня — родственные ягоды, очень схожие по составу. Самая значительная разница — в количестве органических кислот: в вишне их гораздо больше. А вот разница в содержании простых сахаров не такая уж и большая: по калорийности они практически не различаются. Из-за сладкого вкуса черешня в целом популярнее в свежем виде, зато вишня идеальная ягода для приготовления варенья и джемов: именно вишневая кислинка придает варенью этот идеальный вкус. Варенье из черешни ему уступает.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

И вишня, и черешня — прекрасные варианты дополнить свой рацион растительной пищей. Они содержат клетчатку и пектиновые вещества, полезные для нашей микрофлоры и для работы кишечника. Эти ягоды богаты природным мелатонином — гормоном сна и циркадных ритмов. И вишня, и черешня — это природные суперфуды, содержащие витамины (витамин С, каротин, витамины группы В, РР), минералы (магний, железо, цинк), антиоксиданты, органические кислоты, благотворно влияющие на пищеварение. Так что я — за разнообразие.

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Многие считают, что вишня гораздо полезнее черешни: в ней и сахара поменьше, и витаминов, наверное, побольше?
 
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