Правда ли, что вишня полезнее черешни

Источник материала: Tut.by

Многие считают, что вишня гораздо полезнее черешни: в ней и сладости поменьше, и витаминов, наверное, побольше… Но так ли это? И стоит ли оставить в своем рационе какую-то одну из этих ягод? Разбираемся в « Простом вопросе ».

Виктория Болбат врач-диетолог

— В целом, вишня и черешня — родственные ягоды, очень схожие по составу. Самая значительная разница — в количестве органических кислот: в вишне их гораздо больше. А вот разница в содержании простых сахаров не такая уж и большая: по калорийности они практически не различаются. Из-за сладкого вкуса черешня в целом популярнее в свежем виде, зато вишня идеальная ягода для приготовления варенья и джемов: именно вишневая кислинка придает варенью этот идеальный вкус. Варенье из черешни ему уступает.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

И вишня, и черешня — прекрасные варианты дополнить свой рацион растительной пищей. Они содержат клетчатку и пектиновые вещества, полезные для нашей микрофлоры и для работы кишечника. Эти ягоды богаты природным мелатонином — гормоном сна и циркадных ритмов. И вишня, и черешня — это природные суперфуды, содержащие витамины (витамин С, каротин, витамины группы В, РР), минералы (магний, железо, цинк), антиоксиданты, органические кислоты, благотворно влияющие на пищеварение. Так что я — за разнообразие.