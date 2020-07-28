Информация для кобринчан о возможности получения внеочередного санаторно-курортного лечения

Источник материала: Кобринский вестник





В соответствии с приказом Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.06.2020 №25-О/64/659 «Об осуществлении санаторно-курортного лечения» и поручением Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Костевич И.А., неработающие граждане из числа ветеранов труда и инвалидов 1 и 2 группы, переболевшие пневмонией, ассоциированной с COVID-19 имеют возможность получить внеочередное санаторно-курортное лечение в санаториях «Ясельда» (Пинский район), «Белая Вежа» (Каменецкий район).

За справками обращаться в Представительство Брестское областное управление республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению г. Кобрин (ул. Суворова, 25, каб. 210).

Телефон для справок – 2 72 36.