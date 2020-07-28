|
Болезнь Надежды Мелешко перешла в стадию ремиссии
Источник материала: Tut.by
Супруга хоккеиста Дмитрия Мелешко Надежда сообщила, что ее болезнь перешла в стадию ремиссии.
– Ремиссия! Официально! Но все же на этом лечение еще не заканчивается. Впереди предстоят облучения и лекарства, которые заменяют химию, и продлятся они до Нового года.⠀
У меня оставался один метастаз. Все удалили, все чисто. Но именно он один не давал мне покоя. И тут звучат те самые слова: «У вас ремиссия!»⠀
— Как ремиссия, если был действующий метастаз? — с непониманием спрашивала я.
— Да, он был, но мы его удалили! Все чисто вокруг! Ремиссия! — продолжал утверждать доктор.⠀
Моя переводчица попросила профессора повторить мне эти слова еще раз, но уже на русском, чтобы я была точно уверена. И он сказал мне это снова: «Надежда, у Вас ремиссия!»
Это видео я буду пересматривать каждый день, потому что до сих пор не верю, – написала Мелешко на своей странице в
Напомним, в начале 2020 года у Надежды Мелешко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Супруга хоккеиста Дмитрия Мелешко Надежда сообщила, что ее болезнь перешла в стадию ремиссии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)