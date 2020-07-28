ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Болезнь Надежды Мелешко перешла в стадию ремиссии

28.07.2020 10:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Супруга хоккеиста Дмитрия Мелешко Надежда сообщила, что ее болезнь перешла в стадию ремиссии. 

– Ремиссия! Официально! Но все же на этом лечение еще не заканчивается. Впереди предстоят облучения и лекарства, которые заменяют химию, и продлятся они до Нового года.⠀

У меня оставался один метастаз. Все удалили, все чисто. Но именно он один не давал мне покоя. И тут звучат те самые слова: «У вас ремиссия!»⠀

— Как ремиссия, если был действующий метастаз? — с непониманием спрашивала я.

— Да, он был, но мы его удалили! Все чисто вокруг! Ремиссия! — продолжал утверждать доктор.⠀

Моя переводчица попросила профессора повторить мне эти слова еще раз, но уже на русском, чтобы я была точно уверена. И он сказал мне это снова: «Надежда, у Вас ремиссия!»

Это видео я буду пересматривать каждый день, потому что до сих пор не верю, – написала Мелешко на своей странице в Instagram.

Напомним, в начале 2020 года у Надежды Мелешко обнаружили рак груди в третьей стадии. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Супруга хоккеиста Дмитрия Мелешко Надежда сообщила, что ее болезнь перешла в стадию ремиссии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Правда ли, что вишня полезнее черешни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Кобринский вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика