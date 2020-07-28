Болезнь Надежды Мелешко перешла в стадию ремиссии

Источник материала: Tut.by

Супруга хоккеиста Дмитрия Мелешко Надежда сообщила, что ее болезнь перешла в стадию ремиссии.

– Ремиссия! Официально! Но все же на этом лечение еще не заканчивается. Впереди предстоят облучения и лекарства, которые заменяют химию, и продлятся они до Нового года.⠀

У меня оставался один метастаз. Все удалили, все чисто. Но именно он один не давал мне покоя. И тут звучат те самые слова: «У вас ремиссия!»⠀

— Как ремиссия, если был действующий метастаз? — с непониманием спрашивала я.

— Да, он был, но мы его удалили! Все чисто вокруг! Ремиссия! — продолжал утверждать доктор.⠀

Моя переводчица попросила профессора повторить мне эти слова еще раз, но уже на русском, чтобы я была точно уверена. И он сказал мне это снова: «Надежда, у Вас ремиссия!»

Это видео я буду пересматривать каждый день, потому что до сих пор не верю, – написала Мелешко на своей странице в Instagram .

Напомним, в начале 2020 года у Надежды Мелешко обнаружили рак груди в третьей стадии.