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СМИ: В Мехико две спортсменки погибли от удара молнии
Источник материала: Партизан
Две футболистки погибли от удара молнии на юго-востоке мексиканской столицы Мехико, еще три спортсменки пострадали.
Как передает
По его данным, матч женской футбольной лиги, проходивший в муниципалитете Тлауак, был прерван из-за сильного дождя. Пять девушек вернулись за оставленным на футбольном поле мячом, в этот момент ударила молния. Всех пострадавших немедленно доставили в больницу, однако двум спортcменкам помочь не удалось, они скончались.
Отмечается, что одна из погибших была несовершеннолетней.
Еще три девушки получили ожоги второй степени.
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Две футболистки погибли от удара молнии на юго-востоке мексиканской столицы Мехико, еще три спортсменки пострадали.
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