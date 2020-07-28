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Александр Лукашенко посещает бригаду спецназа внутренних войск в Уручье

28.07.2020 10:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 июля глава государства посещает самую элитную часть внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В столичной бригаде Александру Лукашенко покажут оснащенность подразделений, задачи которых полностью отвечают духу времени.   

Спецназовцы продемонстрируют умение защищать родину – противостоять вызовам гибридных войн. Президент также встретится с офицерским активом.  

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Новости Беларуси. 28 июля глава государства посещает самую элитную часть внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   В столичной бригаде...
 
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