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В День Крещения Руси колокольный звон объединит храмы Беларуси, России и Украины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Праздничный перезвон. 28 июля православный мир отмечает День Крещения Руси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ровно в полдень раздастся колокольный звон-благовест во всех храмах Русской православной церкви, включая и Белорусский Экзархат. На это дал свое благословение Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
К слову, впервые единовременный перезвон объединил православные храмы и монастыри России, Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана и ряда других стран в 2012 году.
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Новости Беларуси. Праздничный перезвон. 28 июля православный мир отмечает День Крещения Руси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Князь Владимир. За что...
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