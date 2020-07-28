ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В День Крещения Руси колокольный звон объединит храмы Беларуси, России и Украины

28.07.2020 10:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Праздничный перезвон. 28 июля православный мир отмечает День Крещения Руси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Князь Владимир. За что Красно Солнышко – насильник полоцкой княжны Рогнеды и убийца – удостоился причисления к лику святых

В нашей стране это событие будет отмечено в рамках акции «Слава Тебе, Боже!»

В День Крещения Руси колокольный звон объединит храмы Беларуси, России и Украины

Ровно в полдень раздастся колокольный звон-благовест во всех храмах Русской православной церкви, включая и Белорусский Экзархат. На это дал свое благословение Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В День Крещения Руси колокольный звон объединит храмы Беларуси, России и Украины

К слову, впервые единовременный перезвон объединил православные храмы и монастыри России, Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана и ряда других стран в 2012 году.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Праздничный перезвон. 28 июля православный мир отмечает День Крещения Руси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Князь Владимир. За что...
 
Новости дня
Новости разные
 
СМИ: В Мехико две спортсменки погибли от удара молнии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Кобринский вестник
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика