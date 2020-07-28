В День Крещения Руси колокольный звон объединит храмы Беларуси, России и Украины

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Праздничный перезвон. 28 июля православный мир отмечает День Крещения Руси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Ровно в полдень раздастся колокольный звон-благовест во всех храмах Русской православной церкви, включая и Белорусский Экзархат. На это дал свое благословение Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.





К слову, впервые единовременный перезвон объединил православные храмы и монастыри России, Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана и ряда других стран в 2012 году.