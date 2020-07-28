Фигуристка Юлия Липницкая впервые стала мамой в 22 года

Источник материала: ОНТ

Звезда Сочи и известная во всём мире 22-летняя фигуристка Юлия Липницкая впервые стала мамой. Об этом спортсменка рассказала подписчикам в своём Instagram.



фото:glamour.ru

По словам Юлии, малышка родилась 27 июня. Её назвали небычным именем - Каталиной. Отцом девочки является бывший фигурист Владислав Тарасенко. Пара была в отношениях больше года. За это время оба фигуриста вместе проводили как свободное время, так и рабочее. Они ездили по всему миру и давали мастер-классы для детей.

Напомним, что Юлия стала олимпийской чемпионкой в 15 лет. Тогда она побила рекорд в женском одиночном катании из-за своего юного возраста.

После олимпиады в Сочи Липницкая больше не занимала призовых мест, а также не участвовала в важных соревнованиях. В 2017 году известная спортсменка уведомила, что уходит из большого спорта после борьбы с анорексией.

фото: Фото: «Р-Спорт»

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