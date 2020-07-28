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Ученые рассказали, вредно ли для организма один раз переесть (ответ вам понравится)

28.07.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Однократное переедание оказалось безвредным. Во всяком случае, если вы молоды и в целом здоровы, пишет «Здоровье Mail.ru». Результаты исследования, проведенного учеными из Батского университета (Великобритания), опубликованы в British Journal of Nutrition.


Источник: pixabay.com

Цель исследователей состояла в том, чтобы сравнить физиологический эффект, которые оказывают на обмен веществ и другие системы организма разные объемы съеденной пищи: нормальный (человек ест до тех пор, пока не почувствует насыщение) и максимальный (человек ест до тех пор, когда уже физически не может проглотить ни куска).

В эксперименте принимали участие 14 здоровых добровольцев мужского пола в возрасте от 23 до 33 лет с нормальным индексом массы тела. Их случайным образом разделили на две равные по размеру группы, участники из которых попеременно в два разных дня должны были съесть либо нормальное, либо максимальное количество пиццы. Ученые при этом следили за показателями обмена веществ в крови участников, а также их поведением, настроением и аппетитом.

В среднем во время эксперимента с перееданием участники получили свыше трех тысяч дополнительных калорий, что примерно вдвое превышает число калорий, которые требовались им, чтобы насытиться (это соответствует примерно полутора большим дополнительным пиццам, хотя некоторые молодые люди смогли съесть две с половиной дополнительные пиццы за раз).

Вопреки ожиданиям ученых, после переедания ничего страшного не произошло — уровни глюкозы и липидов (жиров) в крови участников остались в норме.

Произошло лишь однократное повышение уровня инсулина, необходимого для контроля концентрации сахара в крови, и уровней других гормонов, стимулирующих секрецию инсулина и обеспечивающих чувство сытости. Кроме того, в течение четырех часов после переедания участники испытывали повышенную сонливость и даже думать не могли о любой еде, в том числе о сладостях.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что если речь идет о здоровом, молодом мужском организме, однократное переедание не несет с собой немедленных негативных последствий для здоровья, отмечают исследователи. «Всем известно, что регулярное переедание повышает риск ожирения, диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний, однако до сих пор было неясно, как отражается на организме однократный переизбыток калорий. Но, как оказалось, организм на удивление хорошо справляется с такой ситуацией. Здоровые мужчины могут съесть вдвое больше, чем нужно, и не только не умереть, но чувствовать себя сравнительно неплохо», — пояснил ведущий автор Аарон Хенгист.

В дальнейшем Хенгист и его коллеги планируют проверить, как переносят однократное переедание здоровые молодые женщины, пожилые люди, а также те, кто страдает от лишнего веса.

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Однократное переедание оказалось безвредным. Во всяком случае, если вы молоды и в целом здоровы.
 
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