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Лукашенко рассказал, что думает об уличных акциях

28.07.2020 11:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко рассказал, что думает об уличных акциях

Президент Беларуси Александр Лукашенко видел кадры драки во время одной из уличных акций в Минске и рассказал, что думает об этом, сообщает БЕЛТА.

Напомним, что во вторник, 28 июля, Президент посещает войсковую часть 3214 внутренних войск МВД. В бригаде спецназа его встретили министр внутренних дел Юрий Караев, его заместитель - командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, командир войсковой части 3214 Владимир Жизневский, командир СОБРа Александр Быков и командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.

Он считает, что попытки нападения на правоохранителей нужно сразу пресекать.

Президенту показали образцы военной техники, стоящие на вооружении внутренних войск и ОМОНа ГУВД Мингорисполкома. В частности, речь о специальных автомобилях «Лис-ПМ», «Волат», «Хищник», «Цунами». Кроме того, Лукашенко показали специальный штурмовой заградительный комплекс «Рубеж». Перечисленная техника может применяться для проведения контртеррористических и специальных операций, выполнения задач территориальной обороны. Также было показано тактико-специальное занятие с батальоном специального назначения.

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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко видел кадры драки во время одной из уличных акций в Минске и рассказал, что думает об этом, сообщает БЕЛТА. Напомним, что во...
 
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