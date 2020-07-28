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Пакет помощи на 750 млрд евро, оптимизм рынков и колебания нефти: главные события недели

28.07.2020 11:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

Китай закрывает консульство США в Чэнду, ответив на решение американских властей закрыть китайское консульство в Хьюстоне. Важнейшие события недели обсуждаем с экспертом-аналитиком, членом ACI Russia – The Financian Markets Association, Ириной Батурой.

Надежда на ФРС и вакцину

Баланс Федерального Резерва увеличился на $31 млрд после шести недель снижения подряд, темпы скупки регулятором активов с рынка выросли, однако объем сделок на фондовом рынке по-прежнему сохраняется. За истекшую неделю наращивание баланса ФРС продемонстрировало корреляцию с ростом индекса S&P500. Негативное закрытие американских площадок в пятницу во многом было обусловлено обвалом акций Intel, который объявил о значительной задержке выпуска нового процессора.

В США набирает обороты президентская кампания. По предварительным оценкам, кандидат от демократов Джозеф Байден обходит Дональда Трампа на 8-10%. Основа риторики демократов – это изменение налоговой политики нынешнего президента, что, по мнению инвесторов, может привести к ослаблению доллара и фондового рынка.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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