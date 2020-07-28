Эксперты подсчитали, сколько бензина можно купить на среднюю зарплату в Беларуси и других странах

Источник материала: Tut.by

В большинстве стран Европы и СНГ цена на бензин в первом полугодии 2020 года в среднем была ниже, чем в первом полугодии 2019 году. В Беларуси стоимость топлива в этот период выросла, но увеличилось и количество литров, которые можно залить в бак на среднюю зарплату. К такому выводу пришли эксперты польской маркетинговой компании Picodi.com, которые проанализировали, как изменилась стоимость бензина в мире.



Фото: mrganso, pixabay.com

Как считали: в исследовании использовались данные о средней оплате труда, размещенные на сайтах национальных статистических управлений. Средняя стоимость бензина за первое полугодие 2020 года в более чем 100 странах была взята с сайта globalpetrolprices.com и других местных источников. Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance за последние 90 дней.

Бензин дешевеет почти во всем мире

Больше всего снизились цены на бензин в Азербайджане (−28%), Украине (−15,4%) и Румынии (−14%). Среди наших европейских соседей снижение цен на топливо было отмечено в Польше и Литве: бензин подешевел на 10,2% и 7,5% соответственно.

Однако, как отмечают авторы исследования, были страны, где топливо дорожало: в России цена выросла на 0,8%, в Казахстане на 1%, а в Таджикистане на 4,5%. Беларусь отличилась и вовсе значительным подорожанием: средние цены в первом полугодии 2020 года по сравнению с первым полугодием 2019 года выросли на 12,4%.

На среднюю зарплату белорус может купить 553 литра бензина. Это много или мало?

Стоит сказать, что, несмотря на рост средней цены топлива, выросло и его количество, которое можно купить на среднюю зарплату. Если в 2019 году это было 528 литров, то в 2020-м — уже 553 литра.

Как этот показатель выглядит по сравнению с другими странами? Примерно на одном уровне с нами находится Болгария (532 литра). В богатой нефтью России зарплата покроет 919 литров бензина. А вот наши соседи-украинцы могут позволить себе уже только 345 литров топлива.

Как оказалось, что в странах с традиционно дорогим бензином, например Швеции, (средняя цена литра 1,46 доллара) за счет более высоких заработков увеличивается и количество топлива, которое можно купить — 1949 литров. Примерно столько же — 1938 литров — могут позволить себе жители Германии, чуть меньше — литовцы и поляки (836 и 832 литра соответственно).

А самую печальную ситуацию эксперты зафиксировали на Кубе: средней зарплаты хватит на 28 литров топлива.

Стоит сказать, что в Беларуси цены на топливо не меняются уже 79 дней — в последний раз их переписывали 10 мая (тогда бензин подешевел на копейку). При этом в «Белнефтехиме» уверяют , что и в будущем менять ценовую стратегию не планируется.