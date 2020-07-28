Третий этап испытания вакцины от COVID-19 начался в США

Источник материала: ОНТ

В США приступили к самым масштабным в мире испытаниям вакцины от COVID-19. В них принимают участие 30 тысяч волонтёров.

Цена вопроса – $900 миллионов. Испытания необходимы для того, чтобы убедиться не только в эффективности, но и в безопасности вакцины. Их особенность в том, что они вдвойне «слепые»: то есть участникам тестирования дают не только вакцину, но и плацебо. Получается, что ни они, ни врачи не знают, кому именно что достается. Первые результаты исследований появятся через несколько месяцев.





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