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Третий этап испытания вакцины от COVID-19 начался в США

28.07.2020 11:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Третий этап испытания вакцины от COVID-19 начался в США

В США приступили к самым масштабным в мире испытаниям вакцины от COVID-19. В них принимают участие 30 тысяч волонтёров.

Цена вопроса – $900 миллионов. Испытания необходимы для того, чтобы убедиться не только в эффективности, но и в безопасности вакцины. Их особенность в том, что они вдвойне «слепые»: то есть участникам тестирования дают не только вакцину, но и плацебо. Получается, что ни они, ни врачи не знают, кому именно что достается. Первые результаты исследований появятся через несколько месяцев.


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В США приступили к самым масштабным в мире испытаниям вакцины от COVID-19. В них принимают участие 30 тысяч волонтёров. Цена вопроса – $900 миллионов. Испытания...
 
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