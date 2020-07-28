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Онколог назвал популярный продукт, улучшающий пищеварение. Вы удивитесь
Источник материала: ОНТ
По словам врача-проктолога и онколога Елены Смирновой, в дневной рацион необходимо включать молодой картофель. Этот простой и популярный овощ улучшает пищеварение. Об этом
Как отмечает специалист, картофель богат фтором, магнием, натрием, железом, калием а также цинком. Кожура овоща содержит в себе больше витамина С, чем ягода смородина. Помимо этого, картофель содержит огромное количество клетчатки, которая оказывает положительное влияние на процесс пищеварения.
Однако врач отметила, что людям с сахарным диабетом не стоит употреблять картофель зелёного цвета, который содержит яд соланин.
фото:balausa-kz.com
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По словам врача-проктолога и онколога Елены Смирновой, в дневной рацион необходимо включать молодой картофель. Этот простой и популярный овощ улучшает...
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