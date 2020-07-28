Онколог назвал популярный продукт, улучшающий пищеварение. Вы удивитесь

Как отмечает специалист, картофель богат фтором, магнием, натрием, железом, калием а также цинком. Кожура овоща содержит в себе больше витамина С, чем ягода смородина. Помимо этого, картофель содержит огромное количество клетчатки, которая оказывает положительное влияние на процесс пищеварения.





Однако врач отметила, что людям с сахарным диабетом не стоит употреблять картофель зелёного цвета, который содержит яд соланин.



