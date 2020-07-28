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Сколько войсковых частей Лукашенко посетил перед выборами и что говорил

28.07.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

28 июля несменяемый глава государства Александр Лукашенко посетил уже четвертую войсковую часть за очень короткий предвыборный период.

На этот раз он приехал в войсковую часть № 3214 в минском Уручье, где размещается 3-я отдельная Краснознаменная бригада специального назначения Внутренних войск МВД Беларуси.

24 июля он совершил рабочую поездку в Пуховичский район, во время которой посетил 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке.

Посещая бригаду в Мартиной Горке, Лукашенко попросил госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова рассказать о новой военной доктрине Беларуси. И тот отметил, что войны начинаются теперь «с внутренних вооруженных конфликтов, цветных революций, может быть, инспирированных извне».

«Если вам кто-то скажет, что Лукашенко тут приехал заставлять военных на улицах порядок наводить… Хотя эта часть по своей специализации, если, не дай бог, где-то какой-то майдан, она как раз может быть задействована по закону для наведения порядка», — сказал Лукашенко и отметил, что американскому президенту пришлось в некоторых штатах вывести армию на улицу.

По его словам, в Беларусь «на майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны» — «это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании. — ред.) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах».

16 июля действующий президент посетил 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду в Витебске. Здесь он предложил, чтобы в новой Конституции было прописано еще одно требование к тем, кто собирается занять высший государственный пост: президентом может быть только гражданин Беларуси, отслуживший в армии.

«Не служил в армии, значит, тебя там (на президентской должности. — ред.) быть не должно. Если женщина будет претендовать, мы заранее ее отправим в Витебскую бригаду, чтобы она была подготовленной и могла отличить БТР от танка, БМП и так далее», — добавил Лукашенко.

Здесь Андрей Равков вновь рассказал, что чаще всего современная война и конфликты начинались «с улицы, площади».

«Не надо думать о том, что кто-то сказал, что армия будет против народа, будет стрелять против народа. Не только Вооруженные Силы, но и милиция, внутренние войска, пограничники, другие силовые структуры — наша задача — не допустить гибели государства, не допустить кровопролития в народе. Если мы это допустим, значит, мы проиграли бой. А если вдруг начнется, это будет тайно, тихо: организация массовых беспорядков, что вы сейчас, я уверен, видите, наблюдаете», — заявил он.


А 22 июня Лукашенко посетил 38-ю Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую Венскую Краснознаменную бригаду. Здесь он говорил о повышении престижа военной службы, обустройстве военных городков.

«В сложившейся обстановке задача армии и сил специальных операций в первую очередь защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ. Сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность нашего государства. 

Не должны мы опять, как я часто говорю, пойти под плетку и надеть лапти. Не должны нас запрячь в телегу и стегать, чтобы мы, «вылупив вочы», как в народе говорят, скакали как бешеные и тянули чужой воз», — сказал действующий президент и кандидат в президенты.
 
Теги: Витебск
 
 
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28 июля несменяемый глава государства Александр Лукашенко посетил уже четвертую войсковую часть за очень короткий предвыборный период.
 
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