Сестры Груздевы - кто это? Вы спрашивали - мы рассказываем

Источник материала: Tut.by

Если ввести в Google запрос «сестры Груздевы», он сразу предложит продолжение: «Кто это?». И действительно: этот вопрос занимает многих белорусов. Дамы, которые прежде не вызывали столь сильного интереса своим творчеством, недавно громко заявили о себе, написав несколько неожиданных и острополитических постов, а заодно отсняв такие же влоги.

Поймав волну поднявшегося хайпа, сестры, по собственному признанию, наслаждаются сотнями комментариев. Страна узнала об их существовании, но вот кто они — до сих пор большинству неизвестно. Певицы? Ведущие на ТВ и корпоративах? Косплей на раннюю Собчак? Исправляем эту несправедливость и делимся с вами информацией, которую мы нашли.

Сестер Груздевых зовут Валентина и Александра — «певицы, теле- и радиоведущие», как они сами пишут на своей страничке в социальной сети ВКонтакте. Родились в Гродно. Мама работала редактором «Рекламного приложения» в газете «Гродненская правда», а папа — главным энергетиком «Гроднопромстроя». По долгу службы отцу приходилось частенько переезжать из страны в страну. Семья следовала за ним. Так Валентине и Александре удалось пожить в Монголии, Японии, Китае и Швеции.

— Когда папу отправили работать в Улан‑Батор, семья поехала следом. Жили мы в доме, как бы у нас сказали, «хрущевке», тут же недалеко степь, где стоят юрты. А зимы в Монголии очень холодные, минус тридцать, ветер ледяной. И вот под Рождество (тогда‑то не отмечали, а сейчас знаем, что это был Сочельник) спим мы, укутавшись в одеяла, и вдруг слышим стук в окно. Выглядываем — а там дедушка старенький, бородка у него совсем белая, шапочка на уши натянута. Кинулись будить родителей, папа приоткрыл форточку, чтобы узнать, в чем дело. Оказалось, старичок шел к юртам, заплутал в темноте, и на морозе у него начали отказывать ноги. Вот он и вынужден был стучаться в первое же увиденное окно, в надежде, что не дадут пропасть и замерзнуть в снегу.

Родители впустили его в квартиру, отогрели, накормили, уложили спать в нашей комнате. Он подарил нам по талисману, а три года спустя, когда мы уже вернулись из Монголии, пришла огромная посылка, где чего только не было: девичьи ботиночки, рукавички, шубки, все в национальном монгольском стиле, и письмо с благодарностью на ломаном русском языке. Жили мы скромно, так что очень обрадовались возможности походить модницами. А потом, уже будучи взрослыми, в трудный период жизни вспомнили о подаренных старичком талисманах — и с тех пор с ними не расстаемся, ощущая незримую поддержку, — рассказывают Груздевы.

Там же, в Монголии, сестры сделали свои первые шаги на музыкальном поприще: пошли заниматься в профильную студию. По возвращении в Гродно они продолжили занятия музыкой, ходили в театральный и танцевальный кружки.

На ТВ сестры Груздевы попали еще детьми. Сначала стали участницами детского телевизионного конкурса «ТелеБом», а потом победили в шоу талантов — республиканском конкурсе молодых артистов эстрады «Зорная ростань». Продюсеры «Ростанi» пригласили Груздевых вести шоу. Так и началась их карьера ведущих мероприятий.

— Даже когда нет денег, но есть талант, вера в себя и желание работать, все получится. В нашей стране молодежи всюду открыты двери: для этого не нужны большие связи, нужно только доказать, что ты на что-то способен, — заявляют сестры.

Девушки работали конферансье на различных мероприятиях и учились в Белорусском государственном университете культуры и искусств.

Во время учебы в БГУКИ сестры поняли, что карьера на телевидении — это не потолок их желаний.

— Стали ведущими, задумались о певческой карьере. Искали спонсоров, для чего поехали в Москву, где нам подарили первую песню − «10 секунд».

Оценить это творение вы можете сами:

В Москве сестры успели сняться в нескольких кинокартинах. Так в сериале «Настоящая жизнь» они сыграли соперничающих сестер-близнецов: «Это фильм не про нас, мы — другие. Но старались и злобу, и жестокость сыграть правдоподобно». Засветились и в детективной саге «Каменская» .

Но вернулись в столицу: здесь Груздевых периодически приглашали поучаствовать в телепроектах и концертах.

— Больше всего нам запомнился концерт в тюрьме, где почти все заключенные осуждены за экономические преступления. Мы со сцены обратились к ним, убеждали не отчаиваться и верить в лучшее. После концерта нас стали искренне благодарить за поддержку, а через полтора месяца из колонии пришел подарок − деревянные нарды ручной работы с надписью: «Сестрам Груздевым», — поделились сестры в одном из интервью.

Близнецы даже открывают собственное агентство «Сестры Груздевы». Правда, на какое-то время в карьере пришлось сделать паузу: Валентина и Александра синхронно ушли в декрет. Разница в возрасте у их детей — всего один месяц. После возвращения из декрета послужной список сестер пополнила работа в передаче «Телеутро» на «Беларусь-2».

Появился у них и еще один клип

— Все наши артисты знают, как тяжело находить деньги на съемки клипов. Нам повезло: хозяин одного из минских клубов помог сделать достойное видео на нашу песню «Ответ». В этом же клубе мы провели презентацию. На наш взгляд, работа получилась достойная. Мы снимали долго — 7−8 месяцев. Имя режиссера и всей группы держим в секрете, потому что после двух предыдущих клипов вдруг стали замечать, что многие наши находки, как это ни смешно, коллегами по шоу-бизнесу стали копироваться. Это неприятно. Мы бы не хотели повторений.

К сожалению, без повторений не обошлось. Правда не видеоряда, который за последнее время собрал чуть более 3000 просмотров, а самой музыкальной композиции.

Вероятно, вступление к треку сестер Груздевых бессовестно украл Лайонел Ричи для своей «Lady» (1998).

Хитрый исполнитель «передрал» его просто в ноль. Но, видимо, сестры простили Лайонела, как и некоторое время назад создателей сериала «Элен и ребята» (1992), которые использовали их «10 секунд» как референс для создания заглавной темы. Французы щедро позаимствовали у дуэта тембр, темп, инструменты.

Следующим карьерным успехом Груздевых стало собственное тв-шоу «Красиво жить не запретишь». Сестер тут же окрестили последовательницами Собчак, когда она была в образе «Блондинки в шоколаде»

— Не думайте, что мы такие настырные в жизни. Это образ, который создавался специально под проект «Красиво жить не запретишь». Мы, в отличие от Ксении Собчак, добрые. Наша передача должна носить налет некоторой скандальности. Задача — войти в дом и в доверие и раскрутить звезду на сенсационные признания. Общаемся так, будто с человеком вечность знакомы, как будто свои в доску. И это работает! Зрители после программы говорят: «Знаете, а артисты у вас совсем другие, нежели на сцене. Они нормальные живые люди», — говорят сестры.

Правда, сестры рассказывают, что «со зрителями своих шоу и многочисленными фанатами творчества» они предпочитают общаться сдержанно, притворяясь, что они — это не они.

— Правда, мы похожи на Груздевых? Очень приятно. Давайте, за них распишемся!

В последнее время сестрам приходится сталкиваться с изрядной порцией негатива. Все дело в посте «Не можем молчать! Лукашенко наш президент», который они опубликовали накануне выборов Президента Республики Беларусь.

Большого количества негативных комментариев, которые собрал их пост, сестры, как позже признались, не ожидали.

— Обнародовали свою гражданскую позицию — ведь разрывает нас. Те, кто с нами знаком, знает, что мы не проститутки, не продажные — мы так воспитаны. Иначе, если бы мы были такие, мы выступали бы повсюду, где только можно.

Сестры сетуют, что зря, накануне злосчастной публикации, не обратили внимания на приметы. Мироздание намекало, что их ждет что-то нехорошее, — вспоминает Александра:

— Мне звонят в дверь — соседка. Говорит: на ваш балкон упал мой пояс. Я выхожу, смотрю: там черный атласный пояс. Я верю в приметы — значит, на нас свалится какая-то чернота, грязь. И я сбросила его на землю, чтобы не нести через квартиру. К нам грязь не прилипает. Мы чистые, честные, простые девушки, к которым не прикоснулся ни один мужик, которые никогда ни под кого не легли! У нас кристально чистая биография! А те, кто высказался против президента — им есть что терять при действующей власти. Возможно, очень много им пообещали.

Злые на язык комментаторы, увы, не так тактичны как Лайонел Ричи. Поэтому сестры Груздевы всерьез разозлились и пообещали не оставлять это безнаказанным.

— Будем обращаться в суд, требовать, чтобы отдельным, самым «выдающимся» случаям была дана правовая оценка. И сейчас не молчим, активно отвечаем комментаторам. Выставляем их аккаунты у себя в истории, чтобы все, включая их родных, друзей, коллег, клиентов видели, как человек способен реагировать на не совпадающее с его собственным мнение. В ком-то, видимо, просыпается чувство стыда, просят удалить.

В то же время сестры по большому счету ни о чем не жалеют. Ну, не могли они пройти мимо темы выборов и не написать этот пост. К слову, ввязавшись в политические баталии, сестры не забывают о помощи ближним. Так, впечатлившись душевным состоянием своего экс-коллеги по светской тусовке, ресторатора Вадима Прокопьева, они записали для него психологическую консультацию .

Не исключено, что новая волна популярности вдохновит сестер Груздевых на новые творческие свершения. Чем удивят нас сестры завтра? Большой вопрос. Главное, рекомендуют сестры, «порадуйтесь за красивых и успешных девушек, а не поедайте себя негативом».