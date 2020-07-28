Привычка быть в полной боевой готовности не покидает пожарных ПАСЧ №3 Кобринского РОЧС и после службы

Источник материала: Кобринский вестник

Что объединяет 21 пожарного-спасателя ПАСЧ №3 Кобринского РОЧС, что дислоцируется в аг. Дивин? Ответственность, собранность, энтузиазм, а если одним словом – служение благородному делу: спасению жизни человека и его имущества.

– Да, действительно, наш коллектив – это в первую очередь профессионалы, будь то офицер, командующий караулом, старший пожарный или водитель. И неважно, сколько ты в своей профессии, – главное понимать друг друга с полуслова, слаженно работать, уметь вовремя подставить плечо. А опыт, выдержка приходят очень быстро. Иногда достаточно одного выезда. За пределами работы у каждого из нас свои интересы, но, заступая на дежурную смену, мы начинаем дышать в унисон. А большое количество молодёжи в коллективе свидетельствует о том, что благородства современным юношам не занимать, не всё в мире измеряется деньгами и славой, – замечает начальник ПАСЧ №3 Илья Титович.

Сам Илья тоже только 4 года назад окончил университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в Минске. Должность начальника для него – почётная и в то же время ответственная, ведь в подчинении у него и вчерашние товарищи по университету, и коллеги с большим опытом работы.

Сплотить коллектив – дело несложное, если умеешь общаться на равных, считает Илья, если отношения выстраивать на уважении. Обратиться за помощью к командиру отделения Сергею Колодею, который служит пожарным 25 лет, начальнику караула Виталию Шемчуку, чей стаж тоже перешагнул отметку в 20 лет, или Николаю Сергиевичу, далеко не новичку в своей профессии, значит действительно получить дельный совет.

О своих буднях пожарные говорят скромно. День прошёл без вызовов – хорошо, значит в зоне, за которую отвечает часть в Дивине, а это не только близлежащая территория Кобринского района, но и часть Малоритского и Дрогичинского районов, всё спокойно. Сами пожарные в такое время без дела не сидят – для поддержания боевой готовности отрабатывают навыки на учебных занятиях. А бывает дни, когда за смену случается 3-4 вызова. Это могут быть как вызовы непосредственно на тушение пожара, так и на ДТП, дезинсекцию (ликвидацию гнёзд насекомых.), оказание помощи населению.

В части функционирует группа спасения на воде. В каждой смене есть специально обученные лица, которые могут проводить спасательные работы. Как замечают пожарные, вызовов для оказания помощи на воде у них много – любят, к сожалению, люди, проводящие время на озере Любань, пренебречь общеизвестными правилами.

Был в практике пожарных интересный случай, поучительный для многих. Один из отдыхающих, не предупредив жену и никого из общей компании, отправился на лодке на ночную рыбалку. Телефон с собою взять забыл. Утром жена забила тревогу. Спасатели нашли нерадивого рыбака в зарослях камыша на другом берегу Любани. Он настолько увлекся рыбалкой, что даже не подумал, что близкие могут его разыскивать.

Вспоминают «старожилы», насколько сложно было работать в 90-е годы, когда часть ещё не была укомплектована всем необходимым оборудованием.

– Чтобы спасти человека, оказавшегося зажатым в перевёрнутом тракторе К-700 «Кировец», мы пилили металл обыкновенной ножовкой. К счастью, тракториста тогда удалось спасти, – рассказывает Сергей Колодей. – Сейчас, можно сказать, у нас экипировка с ног до головы.

Привычка быть в полной боевой готовности не покидает пожарных и после службы. Именно она заставила первым быстро среагировать Илью Титовича на крики о помощи и спасти тонущих детей в пруду Каташи. Случай произошёл совсем недавно, и о своём участии в нём Илья говорит скромно, считает, что так на его месте поступил бы каждый из команды. Заостряет больше разговор на том, к чему приводит невнимательность родителей:

– Отдыхающих порой на водоёмах много. Каждый занят своим делом. А если родители пришли с детьми, они глаз с них не должны спускать. На беду много не надо.

Это точно. Не всегда могут рядом оказаться бдительные люди, не всегда, в силу объективных причин, могут успеть на помощь пожарные… Думать о собственной безопасности в первую очередь должен каждый из нас.

Елена БАКУН.

Фото автора.