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Экс-пилот «Формулы-1» разбил редчайший суперкар McLaren

28.07.2020 12:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший гонщик «Формулы-1» Адриан Сутиль попал в аварию в Монако. Немецкий спортсмен за рулем суперкара McLaren Senna LM врезался в дорожное ограждение. О состоянии 37-летнего гонщика после аварии пока ничего сообщается. Судя по фотографиям, которые опубликовал The Drive, спорткар получил серьезные повреждения передней части, сообщает Autonews.


McLaren Senna — один из самых экстремальных автомобилей британской марки. Версия LM была выпущена ограниченным тиражом в 20 экземпляров и предназначается для поездок по дорогам общего пользования.

Гиперкар оснащен четырехлитровым восьмицилиндровым твин-турбомотором, развивающим 800 л. с. и 800 Н·м крутящего момента. Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Senna способен набирать первую «сотню» за 2,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 340 км/ч.

Сутиль выступал в «Формуле-1» с 2007 по 2014 год. Гонщик защищал цвета таких команд как Midland, Spyker, Force India и Sauber. На Гран-при Италии в 2009 году немецкий спорсмен смог занять четвертое место, что стало его лучшим достижением в «Формуле-1».

 
 
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О состоянии 37-летнего гонщика после аварии пока ничего сообщается.
 
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