|
Милиционеры складывают руки сердечком при виде объединённого штаба
Источник материала: KYKY>
Объединенный штаб в лице Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало колесит по Беларуси, чтобы проводить агитационные встречи с людьми. Во время прогулок по раным городам страны представительницы штаба встречают милиционеров, которые улыбаются и складывают руки сердечком. Об этом
Напомним, жест с сердечком использует в своей избирательной кампании Виктор Бабарико. Его не зарегистрировали кандидатом в президенты и сняли с выборов.
«Мы сейчас все чаще и чаще слышим про раскол элит, – сказала на стриме Мария Колесникова, ее
Колесникова добавила: «Когда мы были на митингах [в поддержку Тихановской] и гуляли по городам, ребята милиционеры улыбались нам и показывали «сердечки». Это прекрасно и абсолютно неудивительно. Милиция – это такие же невероятные беларусы, у милиции тоже есть сердце. У них есть желание перемен и любовь к своей стране, своим беларусам, к нам».
Обложка: TUT.by.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объединенный штаб в лице Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало колесит по Беларуси, чтобы проводить агитационные встречи с людьми. Во время...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)