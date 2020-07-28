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Милиционеры складывают руки сердечком при виде объединённого штаба

28.07.2020 13:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Объединенный штаб в лице Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало колесит по Беларуси, чтобы проводить агитационные встречи с людьми. Во время прогулок по раным городам страны представительницы штаба встречают милиционеров, которые улыбаются и складывают руки сердечком. Об этом рассказала Колесникова во время стрима. 

Напомним, жест с сердечком использует в своей избирательной кампании Виктор Бабарико. Его не зарегистрировали кандидатом в президенты и сняли с выборов.

«Мы сейчас все чаще и чаще слышим про раскол элит, – сказала на стриме Мария Колесникова, ее цитирует портал naviny.by. – Мы уверены, что это правда. Очевидно, что большинство чиновников как раз хотят хорошо и профессионально делать свое дело. Им сейчас не дают работать, не дают проявить свою инициативу. Нам лично и во все штабы приходят сообщения – люди выражают свою поддержку. Это и судьи, и чиновники, и милиционеры. Но при этом они говорят: «Да, мы боимся, сейчас не можем это открыто сказать, но мы с вами». Во-первых, не бойтесь, а, во-вторых, большое вам спасибо за вашу честность. Это очень важно даже таким образом проявлять гражданское несогласие, мы это очень ценим, мы вас за это очень любим».

Колесникова добавила: «Когда мы были на митингах [в поддержку Тихановской] и гуляли по городам, ребята милиционеры улыбались нам и показывали «сердечки». Это прекрасно и абсолютно неудивительно. Милиция – это такие же невероятные беларусы, у милиции тоже есть сердце. У них есть желание перемен и любовь к своей стране, своим беларусам, к нам».

Обложка: TUT.by.

 
 
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Объединенный штаб в лице Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало колесит по Беларуси, чтобы проводить агитационные встречи с людьми. Во время...
 
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