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Лукашенко: Никому не позволено пинать ногами правоохранителей. А кому позволено избивать свой народ?!
Источник материала: Партизан
Попытки нападения на правоохранителей должны моментально пресекаться, заявил во вторник, посещая войсковую часть 3214 внутренних войск МВД.
По его словам, он видел кадры одной из уличных акций в Минске, где "люди нападают на милицию и некоторые из них бьют правоохранителей ногами".
"Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят", - цитирует Лукашенко БелТА.
Однако в этой связи напомним, что это по его преступным приказам правоохранители хватают и избивают на улицах наших городов мирных граждан, которые просто выходят на улицы в знак протеста против беззакония, творимого этой властью.
Так кто позволил этой власти избивать народ, на деньги которого она жирует!?
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Лукашенко: Никому не позволено пинать ногами правоохранителей. А кому позволено избивать свой народ?!
Попытки нападения на правоохранителей должны моментально пресекаться, заявил во вторник, посещая войсковую часть 3214 внутренних войск МВД.
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