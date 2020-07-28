ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко: Никому не позволено пинать ногами правоохранителей. А кому позволено избивать свой народ?!

28.07.2020 12:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Попытки нападения на правоохранителей должны моментально пресекаться, заявил во вторник, посещая войсковую часть 3214 внутренних войск МВД.



По его словам, он видел кадры одной из уличных акций в Минске, где "люди нападают на милицию и некоторые из них бьют правоохранителей ногами".

"Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят", - цитирует Лукашенко БелТА.

Однако в этой связи напомним, что это по его преступным приказам правоохранители хватают и избивают на улицах наших городов мирных граждан, которые просто выходят на улицы в знак протеста против беззакония, творимого этой властью.

Так кто позволил этой власти избивать народ, на деньги которого она жирует!?
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Попытки нападения на правоохранителей должны моментально пресекаться, заявил во вторник, посещая войсковую часть 3214 внутренних войск МВД.
 
Новости дня
Новости разные
 
Иванка Трамп показала стильный летний образ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Кобринский вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика