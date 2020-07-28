Лукашенко: Никому не позволено пинать ногами правоохранителей. А кому позволено избивать свой народ?!









По его словам, он видел кадры одной из уличных акций в Минске , где "люди нападают на милицию и некоторые из них бьют правоохранителей ногами".





"Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят", - цитирует Лукашенко БелТА.





Однако в этой связи напомним, что это по его преступным приказам правоохранители хватают и избивают на улицах наших городов мирных граждан, которые просто выходят на улицы в знак протеста против беззакония, творимого этой властью.





Так кто позволил этой власти избивать народ, на деньги которого она жирует!?