ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Иванка Трамп показала стильный летний образ

28.07.2020 11:47 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Иванка Трамп показала стильный летний образ

Дочь американского президента США Дональда Трампа Иванка вышла в свет, показав стильный летний образ. Фотографы запечатлели ее на лужайке возле Белого дома после высадки из частного самолета вместе с ее мужем Джаредом Кушнером.

На кадрах, опубликованных в Instagram, Иванка изображена в очень романтичном образе. Она выбрала для выхода на публику белое платье миди с красным цветочным принтом и небольшими разрезами от Altuzarra, наряд отлично подчеркнул ее стройную фигуру.

Свой образ она дополнила белыми босоножками Portofino на шпильках и жемчужными сережками.

Поклонники написали в комментариях под снимком, что она, как всегда великолепна.

 

Тем временем некоторым этот наряд с маковым принтом показался безвкусным. Иванке посоветовали заглянуть на страницу герцогини Кембриджской в соцсетях и поучиться у нее, назвав Кейт Миддлтон иконой стиля.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дочь американского президента США Дональда Трампа Иванка вышла в свет, показав стильный летний образ. Фотографы запечатлели ее на лужайке возле Белого дома после...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пожары во Франции уничтожили более 500 гектаров леса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Кобринский вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика