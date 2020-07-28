Иванка Трамп показала стильный летний образ

Источник материала: ОНТ

Дочь американского президента США Дональда Трампа Иванка вышла в свет, показав стильный летний образ. Фотографы запечатлели ее на лужайке возле Белого дома после высадки из частного самолета вместе с ее мужем Джаредом Кушнером.

На кадрах, опубликованных в Instagram, Иванка изображена в очень романтичном образе. Она выбрала для выхода на публику белое платье миди с красным цветочным принтом и небольшими разрезами от Altuzarra, наряд отлично подчеркнул ее стройную фигуру.

Свой образ она дополнила белыми босоножками Portofino на шпильках и жемчужными сережками.

Поклонники написали в комментариях под снимком, что она, как всегда великолепна.

Тем временем некоторым этот наряд с маковым принтом показался безвкусным. Иванке посоветовали заглянуть на страницу герцогини Кембриджской в соцсетях и поучиться у нее, назвав Кейт Миддлтон иконой стиля.

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