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Иванка Трамп показала стильный летний образ
Источник материала: ОНТ
Дочь американского президента США Дональда Трампа Иванка вышла в свет, показав стильный летний образ. Фотографы запечатлели ее на лужайке возле Белого дома после высадки из частного самолета вместе с ее мужем Джаредом Кушнером.
На кадрах, опубликованных в Instagram, Иванка изображена в очень романтичном образе. Она выбрала для выхода на публику белое платье миди с красным цветочным принтом и небольшими разрезами от Altuzarra, наряд отлично подчеркнул ее стройную фигуру.
Свой образ она дополнила белыми босоножками Portofino на шпильках и жемчужными сережками.
Поклонники написали в комментариях под снимком, что она, как всегда великолепна.
Тем временем некоторым этот наряд с маковым принтом показался безвкусным. Иванке посоветовали заглянуть на страницу герцогини Кембриджской в соцсетях и поучиться у нее, назвав Кейт Миддлтон иконой стиля.
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Дочь американского президента США Дональда Трампа Иванка вышла в свет, показав стильный летний образ. Фотографы запечатлели ее на лужайке возле Белого дома после...
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