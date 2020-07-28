|
В трех районах Брестской области введен запрет на посещение лесов
28.07.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Запрет на посещение лесов введен с 27 июля в Барановичском,
Напоминаем, что на сайте Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запрет на посещение лесов введен с 27 июля в Барановичском, Ивацевичском и Березовском районах. Напоминаем, что на сайте Министерства лесного хозяйства...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)