В трех районах Брестской области введен запрет на посещение лесов

Источник материала: Виртуальный Брест

Запрет на посещение лесов введен с 27 июля в Барановичском, Ивацевичском и Березовском районах.





Напоминаем, что на сайте Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд.