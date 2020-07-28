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В трех районах Брестской области введен запрет на посещение лесов

28.07.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Запрет на посещение лесов введен с 27 июля в Барановичском, Ивацевичском и Березовском районах.

В трех районах Брестской области введен запрет на посещение лесов

Напоминаем, что на сайте Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд.

 
 
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  Запрет на посещение лесов введен с 27 июля в Барановичском, Ивацевичском и Березовском районах. Напоминаем, что на сайте Министерства лесного хозяйства...
 
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