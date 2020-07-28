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В финальной серии женского чемпионата Беларуси по хоккею на траве «Минск» обыграл «Ритм»
Источник материала: ОНТ
В финальной серии женского чемпионата Беларуси по хоккею на траве повёл «Минск».
Во втором матче столичная команда дома обыграла гродненский «Ритм» – 2:1 в серии буллитов. Финальная серия будет продолжаться до трёх побед. «Минск» лидирует со счётом 2:1 и уже сегодня может завоевать золотые медали чемпионата. Команды встретятся в Гродно, матч начнётся в 17:30. Также стали известны обладатели бронзовых медалей. «Виктория» из Смолевичей обыграла барановичский «Текстильщик-БарГУ», победив со счётом 3:0 в серии.
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В финальной серии женского чемпионата Беларуси по хоккею на траве повёл «Минск». Во втором матче столичная команда дома обыграла гродненский «Ритм» – 2:1 в серии...
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