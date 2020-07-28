ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В финальной серии женского чемпионата Беларуси по хоккею на траве «Минск» обыграл «Ритм»

28.07.2020 12:48 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В финальной серии женского чемпионата Беларуси по хоккею на траве «Минск» обыграл «Ритм»

В финальной серии женского чемпионата Беларуси по хоккею на траве повёл «Минск».

Во втором матче столичная команда дома обыграла гродненский «Ритм» – 2:1 в серии буллитов. Финальная серия будет продолжаться до трёх побед. «Минск» лидирует со счётом 2:1 и уже сегодня может завоевать золотые медали чемпионата. Команды встретятся в Гродно, матч начнётся в 17:30. Также стали известны обладатели бронзовых медалей. «Виктория» из Смолевичей обыграла барановичский «Текстильщик-БарГУ», победив со счётом 3:0 в серии.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финальной серии женского чемпионата Беларуси по хоккею на траве повёл «Минск». Во втором матче столичная команда дома обыграла гродненский «Ритм» – 2:1 в серии...
 
Новости дня
Новости разные
 
Архивные кадры разрушенного города Бреста опубликовал Рогачук
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Кобринский вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика