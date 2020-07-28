Беларусь - на 24-м месте в мире по экспорту грузовиков

В 2019 году экспорт белорусских грузовых авто составил 794 млн 455 тысяч долларов. Это более чем на 38% меньше, чем в 2018 году.





Такие данные привел worldstopexports, проанализировав отгрузки грузовиков в 168 странах мира.





Отметим, что в Топ-25 стран-экспортеров грузовых автомобилей, Беларусь оказалась единственной страной СНГ.





Россия в рейтинге заняла 27-е место, со стоимостным показателем экспорта в 396 млн 111 тыс долларов.





Если посмотреть, с какого континента больше экспортировалось машин, то первое место в этом рейтинге заняла Европа. Стоимость грузовых автомобилей, продаваемых на экспорт европейскими странами, составила в 2019 году 52,6 млрд долларов или 38,2% от общемирового объема.





На долю Северной Америки пришлось 34,9% мирового экспорта грузовых автомобилей, а 20% пришлось на Азию.





Первые строчки рейтинга заняли Мексика, США и Германия, получившие от продаж грузовиков более млрд долларов в год.





Среди крупнейших экспортеров самыми быстрорастущими экспортерами грузовых автомобилей с 2015 года были: Канада (рост на 151,7%), Польша (рост на 139,6%), Нидерланды (рост на 61,7%). %) и ЮАР (рост на 42,8%).