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Беларусь - на 24-м месте в мире по экспорту грузовиков

28.07.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По стоимостному показателю экспорта грузовых автомобилей Беларусь занимает 24 место в мировом рейтинге, находясь между Португалией и Финляндией.

В 2019 году экспорт белорусских грузовых авто составил 794 млн 455 тысяч долларов. Это более чем на 38% меньше, чем в 2018 году. 

Такие данные привел worldstopexports, проанализировав отгрузки грузовиков в 168 странах мира. 

Отметим, что в Топ-25 стран-экспортеров грузовых автомобилей, Беларусь оказалась единственной страной СНГ. 

Россия в рейтинге заняла 27-е место, со стоимостным показателем экспорта в 396 млн 111 тыс долларов. 

Если посмотреть, с какого континента больше экспортировалось машин, то первое место в этом рейтинге заняла Европа. Стоимость грузовых автомобилей, продаваемых на экспорт европейскими странами, составила в 2019 году 52,6 млрд долларов или 38,2% от общемирового объема. 

На долю Северной Америки пришлось 34,9% мирового экспорта грузовых автомобилей, а 20% пришлось на Азию. 

Первые строчки рейтинга заняли Мексика, США и Германия, получившие от продаж грузовиков более млрд долларов в год. 

Среди крупнейших экспортеров самыми быстрорастущими экспортерами грузовых автомобилей с 2015 года были: Канада (рост на 151,7%), Польша (рост на 139,6%), Нидерланды (рост на 61,7%). %) и ЮАР (рост на 42,8%).
 
 
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По стоимостному показателю экспорта грузовых автомобилей Беларусь занимает 24 место в мировом рейтинге, находясь между Португалией и Финляндией.
 
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