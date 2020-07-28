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ВРП Брестской области за январь-июнь составил 98,1% к уровню прошлого года

28.07.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Объем валового регионального продукта Брестской области за январь-июнь составил 98,1% к уровню прошлого года, сообщили сегодня на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

ВРП Брестской области за январь-июнь составил 98,1% к уровню прошлого года

В первом полугодии регион выполнил в полном объеме пять из девяти основных показателей эффективности работы, установленных правительством. По объективным причинам, вызванным эпидемиологической ситуацией в мире и неопределенностью на внешних рынках, ниже прошлогодних сложились темпы роста по промышленному производству, строительно-монтажным работам, сфере услуг. В совокупности это привело к снижению ВРП до 98,1% (при задании 101,5%).

"Чтобы сохранить трудовые коллективы, многие предприятия вынуждены были прибегнуть к работе в режиме неполной занятости. Хотел бы сказать, что мы где-то и сознательно на это шли для того, чтобы не сокращать и не увольнять работников. По этому показателю мы лучшие в республике. Но вместе с тем не выполнялись объемы, которые сегодня надо наращивать и до конца года выйти на запланированные показатели", - отметил председатель облисполкома Анатолий Лис.

Основным драйвером роста экономики области по-прежнему остается пищевая промышленность, где темп роста за первое полугодие составил 106,5%. Всего экспортировано товаров (без учета предприятий республиканской подчиненности) на Br817,3 млн, или 100,8% к уровню прошлого года.

Как сообщил заместитель председателя облисполкома Дмитрий Городецкий, в июле уже наблюдается положительная динамика развития экономики. По оперативной информации, по сравнению с июнем наполовину уменьшится количество предприятий, работающих в режиме неполной занятости, и почти в 1,7 раза - численность работающих в режиме сокращенного рабочего дня.

В работе заседания облисполкома принимают участие помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, представители руководства основных республиканских концернов и ведомств.

 
 
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  Объем валового регионального продукта Брестской области за январь-июнь составил 98,1% к уровню прошлого года, сообщили сегодня на заседании облисполкома,...
 
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