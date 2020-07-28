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Президент уверен в правильности курса на создание надежной системы нацбезопасности

28.07.2020 12:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент уверен в правильности курса на создание надежной системы нацбезопасности

Курс на создание надежной системы национальной безопасности в Беларуси правильный. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко во вторник, 28 июля, во время встречи с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности, посещая войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, сообщает БЕЛТА.

Он вспомнил начало 90-х годов, развал Советского Союза и первые шаги Беларуси к суверенитету и независимости.

Фото: БЕЛТА

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Курс на создание надежной системы национальной безопасности в Беларуси правильный. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко во вторник, 28 июля, во время...
 
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