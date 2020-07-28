Звезда «Игры престолов» Софи Тернер стала мамой

Источник материала: ОНТ

Актриса Софи Тернер, которая прославилась ролью в сериале «Игра престолов», стала мамой, пишет TMZ.

Тернер родила девочку 22 июля в одной из больниц Лос-Анджелеса. По информации источника, малышку назовут Уилла. Звездная пара пока не поделилась этой новостью в соцсетях. Супруги также не сообщали о том, что они ждут ребенка., однако в феврале эта информация появилась в СМИ.

Софи Тернер и Джо Джонс расписались в мае 2019 года в Лас-Вегасе.

ФОТО: showdream.org

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