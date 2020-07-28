Открытый чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике стартует в Минске

Источник материала: ОНТ

Сегодня стартует Открытый чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике.

Начнётся турнир с соревнований в толкании ядра, которые пройдут возле Дворца спорта. В 19:00 в сектор выйдут женщины. Выступит и лидер сезона в мире Алёна Дубицкая. А в 20:30 соревноваться начнут мужчины. Организаторы обещают конкурсы для зрителей, а после церемонии награждения пройдут файер-шоу и салют.

Фото: bfla.eu

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