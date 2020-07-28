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Открытый чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике стартует в Минске
Источник материала: ОНТ
Сегодня стартует Открытый чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике.
Начнётся турнир с соревнований в толкании ядра, которые пройдут возле Дворца спорта. В 19:00 в сектор выйдут женщины. Выступит и лидер сезона в мире Алёна Дубицкая. А в 20:30 соревноваться начнут мужчины. Организаторы обещают конкурсы для зрителей, а после церемонии награждения пройдут файер-шоу и салют.
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Сегодня стартует Открытый чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике. Начнётся турнир с соревнований в толкании ядра, которые пройдут возле Дворца спорта. В 19:00 в...
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