Galaxy Note20 Ultra станет одним из самых дорогих устройств Samsung - цены в Европе

Источник материала: Tut.by

Samsung пятого августа проведет онлайн-презентацию новых гаджетов, среди которых окажется топовый Galaxy Note20 Ultra. Компанию девайсу составят смарт-часы Galaxy Watch 3. За несколько дней до анонса в Сети появились финальные цены первого девайса и полноценная распаковка второго.



Galaxy Note20 Ultra

По версии инсайдера Ishan Agarwal , вот сколько в странах Европы будут стоить смартфоны серии Galaxy Note20:

Samsung Galaxy Note 20 4G 256 ГБ — 999 евро

Samsung Galaxy Note 20 5G 256 ГБ — 1099 евро

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256 ГБ — 1349 евро

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 512 ГБ — 1449 евро

Скорее всего, в версии Ultra официально у нас будет продаваться только модификация с 256 ГБ постоянной памяти. По курсу на момент публикации заметки, 1349 евро равняются 3770 рублям. Но, как правило, в Беларуси и соседней России финальная официальная стоимость гаджетов оказывается немного выше европейской. Также известно, что беспроводные наушники Galaxy Buds Live оценят в 189 евро.

Смарт-часы Galaxy Watch 3, вероятно, в зависимости от региона продаж будут стоить от 400 до 600 долларов — но это еще не точно. Зато все остальные особенности девайса известны. Недавно на YouTube-канале индийского блогера The Mobile Central появился ролик с распаковкой устройства. В видео автор сравнил новинку с Apple Watch Series 4, а также с Gear S3 Frontier Edition.

Напомним: компания представит несколько девайсов — Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra, наушники Galaxy Buds Live, смарт-часы Galaxy Watch 3, смартфон со сгибающимся экраном Galaxy Z Fold 2, а также планшеты серии Galaxy Tab7.

Ниже — цены популярных сейчас аппаратов Samsung: