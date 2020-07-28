Танки в городе как элемент психологического давления

Андрей Поротников на сайте belarusinfocus Заявления о возможности использования Вооруженных Сил в ходе текущего политического кризиса являются способом психологического давления на оппонентов власти и запугивания колеблющихся избирателей угрозами дестабилизации и внутреннего вооруженного конфликта, пишет экспертна сайте





16 июля при посещении Александром Лукашенко 103-й десантной бригады в Витебске , Госсекретарь Совбеза Беларуси и экс-министр обороны страны Андрей Равков заявил, что армия может быть задействована для подавления политических протестов. Якобы, такие протесты являются предпосылкой внешней агрессии.





24 июля при посещении 5-й бригады специального назначения, уже А. Лукашенко напрямую заявил, что для подавления внутренних протестов могут быть задействованы подразделения как 5-й бригады, так и 120-й механизированной.





При этом беларуский правитель оговорился, что это крайне нежелательный вариант. И он может быть актуален только при силовом противостоянии, которое поддержано извне.









В настоящий момент оппоненты режима придерживаются легалистской тактики, т.е. используют имеющиеся легальные механизмы и процедуры для продвижения своей политической повестки. Заставляя режим нарушать им же принятые правила, т.е. идти на явное и наглое нарушение закона.





Многотысячные акции в поддержку альтернативного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в беларуской провинции свидетельствуют об эффективности такой тактики. Признаков радикализации протеста в сторону силового противостояния не наблюдается. Имевшие место столкновения протестующих и милиции носили ограниченный характер и были спровоцированы самими властями.





У режима нет практической потребности в привлечении армии. Заявления о возможности подобного развития ситуации стоит рассматривать в рамках продвигаемой госпропагандой ложной цепочки якобы закономерностей «политические протесты-дестабилизация ситуации в стране-внешнее вмешательство-война», направленной на запугивание граждан Беларуси и их политическую демобилизацию, с целью принудить их к ложному выбору меньшего из двух зол (Лукашенко или война).





Во всяком случае, в условиях политизации общества и утраты режимом способности диктовать политическую повестку дня, заявления о возможности использования армии для политических целей внутри страны негативно влияют на восприятие армии обществом (как минимум, его наиболее активной и образованной частью), считает Поротников.









Военный эксперт Александр Алесин не считает, что Лукашенко станет использовать армию против протестов. По его мнению, Лукашенко настолько не доверяет своему "союзному" другу Путину, что боится на фоне белорусского майдана" развития ситуации по украинскому сценарию, то есть вмешательства России.



