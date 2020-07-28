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Танки в городе как элемент психологического давления
Источник материала: Партизан
Динамика развития политической ситуации в Беларуси пока не демонстрирует реальной потребности вовлечения армии в противостояние действующей власти и ее оппонентов, хотя такие заявления в последнее время звучат на самом высоком уровне.
Заявления о возможности использования Вооруженных Сил в ходе текущего политического кризиса являются способом психологического давления на оппонентов власти и запугивания колеблющихся избирателей угрозами дестабилизации и внутреннего вооруженного конфликта, пишет эксперт Андрей Поротников на сайте
16 июля при посещении Александром Лукашенко 103-й десантной бригады в Витебске, Госсекретарь Совбеза Беларуси и экс-министр обороны страны Андрей Равков заявил, что армия может быть задействована для подавления политических протестов. Якобы, такие протесты являются предпосылкой внешней агрессии.
24 июля при посещении 5-й бригады специального назначения, уже А. Лукашенко напрямую заявил, что для подавления внутренних протестов могут быть задействованы подразделения как 5-й бригады, так и 120-й механизированной.
При этом беларуский правитель оговорился, что это крайне нежелательный вариант. И он может быть актуален только при силовом противостоянии, которое поддержано извне.
В настоящий момент оппоненты режима придерживаются легалистской тактики, т.е. используют имеющиеся легальные механизмы и процедуры для продвижения своей политической повестки. Заставляя режим нарушать им же принятые правила, т.е. идти на явное и наглое нарушение закона.
Многотысячные акции в поддержку альтернативного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в беларуской провинции свидетельствуют об эффективности такой тактики. Признаков радикализации протеста в сторону силового противостояния не наблюдается. Имевшие место столкновения протестующих и милиции носили ограниченный характер и были спровоцированы самими властями.
У режима нет практической потребности в привлечении армии. Заявления о возможности подобного развития ситуации стоит рассматривать в рамках продвигаемой госпропагандой ложной цепочки якобы закономерностей «политические протесты-дестабилизация ситуации в стране-внешнее вмешательство-война», направленной на запугивание граждан Беларуси и их политическую демобилизацию, с целью принудить их к ложному выбору меньшего из двух зол (Лукашенко или война).
Во всяком случае, в условиях политизации общества и утраты режимом способности диктовать политическую повестку дня, заявления о возможности использования армии для политических целей внутри страны негативно влияют на восприятие армии обществом (как минимум, его наиболее активной и образованной частью), считает Поротников.
Военный эксперт Александр Алесин не считает, что Лукашенко станет использовать армию против протестов. По его мнению, Лукашенко настолько не доверяет своему "союзному" другу Путину, что боится на фоне белорусского майдана" развития ситуации по украинскому сценарию, то есть вмешательства России.
«Я думаю, что Лукашенко очень сильно не доверяет российской правящей элите, возможно, что в отношениях с Путиным у него нет особых противоречий, но российская элита неоднородна.
Поэтому Лукашенко боится, что какая-то из группировок в России может нанять наемников из какой-либо частной военной компании. По мнению Лукашенко, в результате социальный-политических протестов в Беларуси возможно решение военного внутреннего конфликта с помощью внешних сил.
Поэтому Лукашенко обращает внимание на те подразделения, которые имеют соответствующее подготовление и могут этому помешать», – высказал свое мнение «
во время сегодняшнего визита: на фото - глава минского ОМОНа Дмитрий Балаба (крайний слева) и министр Юрий Караев (слева от Лукашенко)
Поэтому обозреватель считает, что эти силы, имеющие специальную военную подготовку, власти не будут использоваться против мирных протестов граждан.
«Достаточно у нас ОМОНа, много внутренних войск, милиции. Многие считают, что сил МВД у нас больше, чем армии. Да и психологически их готовят для операции подавления массовых протестов.
Они имеют необходимые средства, оружие, поэтому Лукашенко, как мне кажется, больше всего боится, что ситуация развиваться по сценарию Украины. Ведь на фоне внутренних противоречий могут вмешаться внешние силы. И при этом Россия может спокойно сказать, что не имеет отношения к этому», – поясняет Алесин.
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Динамика развития политической ситуации в Беларуси пока не демонстрирует реальной потребности вовлечения армии в противостояние действующей власти и ее...
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