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Канадец Райан Спунер продлил контракт с минским «Динамо»

28.07.2020 12:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Канадец Райан Спунер продлил контракт с минским «Динамо»

Канадский нападающий Райан Спунер подписал с минским «Динамо» новый контракт. 

Соглашение рассчитано на один год. В минувшем сезоне форвард провёл в составе «Динамо» 43 матча, в которых забросил 10 шайб и отдал 27 голевых передач. Минчане уже приступили к тренировкам. Комплектование состава продолжается. А в конце августа минское «Динамо» сыграет в Кубке Салея.

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Канадский нападающий Райан Спунер подписал с минским «Динамо» новый контракт.  Соглашение рассчитано на один год. В минувшем сезоне форвард провёл в составе...
 
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