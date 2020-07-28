Канадец Райан Спунер продлил контракт с минским «Динамо»

Источник материала: ОНТ

Канадский нападающий Райан Спунер подписал с минским «Динамо» новый контракт.

Соглашение рассчитано на один год. В минувшем сезоне форвард провёл в составе «Динамо» 43 матча, в которых забросил 10 шайб и отдал 27 голевых передач. Минчане уже приступили к тренировкам. Комплектование состава продолжается. А в конце августа минское «Динамо» сыграет в Кубке Салея.

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