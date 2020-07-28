Mercedes анонсировал T-класс - новый минивэн разрабатывают совместно с Renault

Источник материала: Tut.by

Еще прошлым летом в Mercedes подтвердили разработку «каблучка» Citan второго поколения, который придет на смену модели образца 2012 года. Он также будет создан в альянсе с Renault, но в этот раз немцы обещают еще больше отличий от исходного Kangoo.





Более того, самые богатые пассажирские модификации нового Citan получат отдельное обозначение — T-класс. Компактвэн будет позиционироваться в качестве семейного автомобиля, в то время как Citan станет выступать в сегменте коммерческого транспорта. Такой подход, напомним, уже применяется немцами в случае со старшими по рангу Vito и V-классом. Как и нынешний Citan, платформу новое семейство Citan/T-класса разделит с Kangoo, но уже следующего поколения — его прообраз Renault показала в прошлом году.

Как и в случае с новым Kangoo, будущий T-класс также получит электрическую версию. Известно, что дебют компактвэна от Mercedes состоится в первой половине 2022 года, а новый Kangoo должен появиться уже в этом году.