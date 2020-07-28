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Спасатели отловили редкую змею в квартире жителя Витебска
Источник материала: ОНТ
Необычную змею обнаружили хозяева квартиры в Витебске,
Инцидент произошел утром 28 июля в квартире по улице Жесткова. Владельцы вызвали спасателей, поскольку не знали, представляет ли змея опасность.
Они добавили, что змею временно поместили в Витебский зоопарк.
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Необычную змею обнаружили хозяева квартиры в Витебске, сообщили в пресс-службе МЧС. Инцидент произошел утром 28 июля в квартире по улице Жесткова. Владельцы вызвали...
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