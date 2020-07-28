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Спасатели отловили редкую змею в квартире жителя Витебска

28.07.2020 13:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Спасатели отловили редкую змею в квартире жителя Витебска

Необычную змею обнаружили хозяева квартиры в Витебске, сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел утром 28 июля в квартире по улице Жесткова. Владельцы вызвали спасателей, поскольку не знали, представляет ли змея опасность.


Они добавили, что змею временно поместили в Витебский зоопарк.

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Теги: Витебск
 
 
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Необычную змею обнаружили хозяева квартиры в Витебске, сообщили в пресс-службе МЧС. Инцидент произошел утром 28 июля в квартире по улице Жесткова. Владельцы вызвали...
 
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