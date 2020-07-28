Спасатели отловили редкую змею в квартире жителя Витебска

Источник материала: ОНТ

Необычную змею обнаружили хозяева квартиры в Витебске, сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел утром 28 июля в квартире по улице Жесткова. Владельцы вызвали спасателей, поскольку не знали, представляет ли змея опасность.





Они добавили, что змею временно поместили в Витебский зоопарк.

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