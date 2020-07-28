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«Ни на чем не экономим». Как живут белорусы, которые довольны своими пенсиями в 400−500 рублей
Источник материала: Tut.by
Пенсионеры довольно часто жалуются на маленькие пенсии и что на них невозможно прожить. Действительно суммы эти, мягко говоря, скромные, что
«На двоих у нас получается больше 1000 рублей. И это мало? Нам всего хватает»
Нина Ивановна из Чаусов на пенсии уже 16 лет. На двоих с мужем (он тоже пенсионер) у нее получается больше 1000 рублей. Она получает 412, муж — без 3 рублей 600.
Нина Ивановна с мужем живут в трехкомнатной квартире.
— Вместе с электроэнергией, газом, домашним телефонам и двумя мобильными у нас выходит 90 рублей. Зимой в 100 рублей укладываемся, — продолжает собеседница. Питаемся мы хорошо. Ни на чем не эконом. Захотелось рыбки красной — купили. Мясо и колбасу низкого качества мы не едим. Одежда у нас есть. Что надо, то покупаем. Конечно, нам ее не так много надо, ведь мы в основном дома и на даче. И не в бутиках покупаем, как надо молодежи.
По словам пенсионерки, они каждый день на машине ездят на дачу и с дачи домой и могут себе это позволить.
— У нас есть машина «Москвич». Но нам другой не надо. Уже у мужа возраст, скоро вообще комиссию по здоровью может не пройти, — говорит женщина. — Мы никуда не ходим. Может, в Минске пенсионеры и привыкли ходить по театрам. Мы бы тоже нашли деньги и сходили, но просто не хочется. Как и в ни в какой Египет лететь нет желания. Здесь прекрасно жить. У нас 8 внуков. Им стараемся на день рождения подарки делать. У одной дочки многодетная семья, так им и государство помогает. Когда мы своих детей растили, никто копейки не дал, никто не думал, что у нас дети. А сейчас люди разбаловались. Ребенок родился — и сразу на государственное обеспечение до трех лет. А у нас один год декрета был и за свой счет. Муж есть — пусть работает.
Хватает семье денег и на лекарства, и на платные медицинские услуги. При этом ни на чем экономить не приходится.
— Я несколько лет назад заболела, сделали операцию, после нее были осложнения. Попала в больницу, где я почти два месяца лежала. Меня там и лечили, и кормили, смотрели, совершенно бесплатно, ни копейки не заплатила, — вспоминает пенсионерка. — Платно делали мужу моему операцию на глазу — катаракту удаляли. Заплатили 1000 с лишним рублей. Ну и что? Он же получает пенсию. Но и опять же ни в чем себя не ограничивали. В этом году я себе платно сделала зубы. И лекарства я, какие надо, покупаю. Не могу сказать, что они у нас очень высокие, неподъемные цены. Когда болели, покупали все необходимое, что дочка говорила — она медик, и не голодные были.
Немного денег Нина Ивановна даже откладывает. Они с мужем переводят их на книжку.
— Знакомая говорит, что ей пенсии мало. «А что ты покупаешь?» — спрашиваю. Говорит, зять не работает, сумку продуктов купила и занесла дочке в холодильник положила. Конечно, никакой пенсии не хватит, если содержать и дочку, и зятя, и внуков. Она ведь дается на одного человека. Я считаю, что мы сейчас живем очень хорошо, никогда так не жили. Спасибо за это нашему президенту, — подытожила пенсионерка.
«Иногда с внучкой в „МакДональдс“ заходим, 10−15 рублей там оставляем»
Нина Петровна живет в Минске. На пенсии она уже 15 лет. Женщина говорит, что сразу после выхода на заслуженный отдых жить на 280 тысяч неденоминированных рублей ей было сложно. Но сейчас у нее пенсия чуть больше 500 рублей и ей этого вполне хватает.
— У меня в трудовой только одна запись — всю жизнь проработала на заводе инженером. Там же работал и мой муж, но его уже 10 лет как нет, — рассказывает пенсионерка. — Когда я пошла на пенсию, выручало только то, что он еще работал и получал неплохую зарплату. На две такие пенсии, как моя тогда, не знаю, как бы мы жили. И сыну хотелось помочь — он квартиру однокомнатную строил, и одеться тогда еще нужно было, и обуться, и сходить куда-то.
Женщина говорит, что с возрастом потребности у нее очень сильно изменились, поэтому и денег на жизнь стало уходить меньше.
— Когда муж ушел, я предложила сыну поменяться квартирами. У меня была трехкомнатная, ее нам еще на заводе дали. Одной мне такая площадь не нужна. Да и коммуналку большую было тянуть сложно. А у сына уже и ребенок появился, им в однокомнатной тесно было. Он согласился — поехал жить в Курасовщину, а я перебралась в Каменную Горку, — продолжает Нина Петровна. — Теперь вместо 80−90 рублей я за коммунальные услуги плачу всего 50−55. Это зимой. Летом меньше. Еще у меня 15 рублей уходит на электричество и 10 — на мобильную связь.
На продукты пенсионерка тратит 250−280 рублей в месяц. И она говорит, что ни в чем себе не отказывает: «И рыбу ем, и мясо, и колбасы».
— Чем меньше работаешь, тем меньше ешь, — с улыбкой отмечает женщина. — Это раньше я неделю работала на заводе, а потом еще все выходные на даче пахала. Но как стали болеть ноги, сын сказал: «Больше никаких огородов. Хочешь, я тебе клумбу под цветы 2 на 2 метра оставлю, а остальное все травой засею. Овощи и фрукты сейчас доступны, стоят недорого, а ты уже отдохни». Теперь меня на дачу, как королеву, на машине возят и разрешают только цветы сажать и шашлыки есть. Я в основном питаюсь кашами, картошкой, капустой, свеклой. Куриное филе, скумбрию покупаю. Молочные продукты люблю, особенно творог и сыр. В сезон помидоры, огурцы, перец, фрукты и ягоды всегда у меня есть. Экономлю только на чаях, но не потому, что не хватает денег, просто сама травы собирать люблю и сушить.
Одежду женщина практически не покупает. Но обновки в гардеробе у нее случаются довольно часто.
— У моей невестки и у меня одинаковый размер одежды и обуви. И это очень удобно. Она ездит в заграничные магазины, покупает себе вещи, иногда и мне — очень любит это дело. Потом пару раз наденет и не носит. То, что не очень молодежное — брюки, рубашки, майки, она мне отдает. Халаты и ночные сорочки мне моя подруга дарит на день рождения и Новый год. У нас с ней уговор такой. А я ей зимой комнатные цветы и нитки для вязания дарю, а летом, когда у нее день рождения, — цветы для дачи. Сама себе я покупаю только белье и если что-то уже сильно понравится. Косметикой никакой я уже давно не пользуюсь. Старость ничем все равно не закрасишь. Покупаю только шампунь, бальзам для волос, мыло и крем для рук. Это все в сумме где-то 12−15 рублей. Еще моющие и стиральный порошок — около 10 рублей.
На развлечения Нине Петровне тоже денег хватает. Говорит, что и с подругой в кафе сходить может, и в музей, и на концерт.
— У нас с подругой есть любимое кафе. Мы туда 1−2 раза в месяц ходим чай с булочками пить. Один поход — это 7−8 рублей. Иногда с внучкой в «МакДональдс» заходим или в какой-то еще ресторан, я его «Куриный» называю. Рублей 10−15 там оставляем. В театр иногда ходим. Подруга — инициатор, она учителем русского языка и литературы работала, раньше школьников водила на всякие культурные мероприятия, и теперь без них не может. Билеты покупаем за 10−20 рублей обычно. Еще ходили на концерт грузинских танцев. На Пугачеву мне сын билет дарил.
Нина Петровна уверена, что если «не шиковать, то на белорусскую пенсию в 65−70 лет можно жить». Даже и отложить еще что-то.
— Еще немного у меня уходит денег на общественный транспорт и на лекарства. Каких-то серьезных заболеваний у меня нет, которые нужно было бы лечить дорогостоящими медикаментами. Покупаю от давления таблетки, еще что-то по мелочи. Процедуры для ног мне бесплатно в поликлинике назначают — лазер, парафин. В 450 рублей, если нет каких-то непредвиденных расходов, я укладываюсь. 50−60 откладываю, мало ли что может случиться, — подытожила собеседница. — Куда-то ехать не особо хочется. Лет 10 назад в Литву к родственникам съездила, на границе туда 6 часов простояла и столько же обратно. В 2017 году с сыном, невесткой и внучкой в Мирском замке были. Я даже на башню по лестнице не поднялась. Силы уже не те, чтобы путешествовать.
«Самый большой плюс в том, что мне не нужно помогать детям»
У Натальи Федоровны из Солигорска пенсия 427 рублей. Она говорит, что этой суммы на жизнь после 70 лет более чем достаточно. Особенно если есть дача.
— Самый большой плюс в том, что мне не нужно помогать детям — они у меня все трое с жильем и зарабатывают неплохо. Вероятно, те, кто жалуется, что им мало пенсии, часть денег сыновьям и дочкам отдают, — рассуждает пенсионерка. — На питание в месяц у меня уходит 200, а зимой — 250 рублей. Как получаю пенсию, покупаю 2 пакета гречки, 2 — пшена, 2 коробки овсянки, пакет перловки и риса. Это где-то около 10 рублей. Если в магазине есть скидки, то и в 8 рублей уложиться можно. Еще покупаю килограмма два куриных ножек или бедрышек, килограмм свинины — лопатку беру, свежемороженую сельдь, потом сама солю. Это еще рублей 17−20. Муку покупаю, макароны, чай, пакет сахара — еще 8−9 рублей. Остальное по мере необходимости — яйца, молоко, сметану, творог.
А вот фрукты, овощи и ягоды Наталья Федоровна не покупает. У детей есть дачи, там свои огурцы, помидоры, картошка, клубника, вишни, яблоки, груши, смородина. Она и им закатки на зиму делает, и себе.
— У меня всегда и варенье, и соленья есть. Дочки растят все, но закатывать так и не научились. Я помогаю, — продолжает собеседница. — На одежду в моем возрасте деньги уже не нужны, сносить бы то, что раньше напокупали. Постельного у меня много. Сестра в Орше на льнокомбинате работала. Как в гости ехала ко мне, всегда ткань привозила. Я нашила себе столько, что комплекты половину шкафа занимают.
Самая серьезная после питания статья расхода у Натальи Федоровны — это коммунальные платежи. За двухкомнатную квартиру у нее выходит где-то 60 рублей вместе с водой и домашним телефоном. Электричество — 15−17 рублей, мобильный — 7,3 рубля.
— Лекарства мне в больнице выписывают бесплатно — инсулин и другие препараты. Покупаю только иголки к шприцу сама, корвалол, глазные капли и иногда по надобности еще какие таблетки. Дети полоски для глюкометра привозят из-за границы. Медицина у нас бесплатная. Мне и на венах операцию бесплатно делали, и раз в полгода — год в больницу кладут, чтобы сосуды почистить. В поликлинике тоже бесплатно врачи принимают. На медицину нашу я не жалуюсь, — говорит пенсионерка. — На транспорт почти ничего не трачу. На дачу меня дети отвозят, а по городу я мало езжу, в основном все возле дома.
Про развлечения и поездки Наталья Федоровна сказала, что это все ей не нужно, а лучший отдых для нее — это на даче или в лесу.
— Когда тебе 70, уже не хочется никуда ехать. Да и наездилась я, когда молодая была, в СССР. И в санатории путевки давали, и на море в Крым ездили с детьми, — перечисляет женщина. — А сейчас уже куда ехать? В Минске несколько лет назад была у родственников, за три дня очень сильно устала. Город большой, шумный, пыльный, людей много. Я уже спокойствие люблю — на дачу поехать или в лес за грибами или ягодами. Кафе, театры, концерты — это тоже для молодежи. Я концерт и по телевизору могу посмотреть. Мы с соседскими бабушками собраться и посидеть любим, поговорить, сериалы обсудить, новости. Да и внуков мне часто подкидывают, поэтому скучать мне некогда.
По мнению пенсионерки, «сейчас мы хорошо живем». «Наш президент очень хороший, о пенсионерах заботится. Пусть еще побудет, пока мы доживем. А там уже молодые себе нового выберут», — говорит Наталья Федоровна.
«Я не считаю, что у нас маленькие пенсии, люди с такими зарплатами детей растят, учат, и ничего»
Екатерина Александровна из Витебска уверена, что на 420 рублей пенсии одной легко можно жить месяц и даже отложить на черный день.
— Я перед пенсией работала санитаркой в больнице в Витебске. Зарплата у меня была примерно такая, как сейчас пенсия. Только нужно было при этом еще и дочку растить. Ребенок у меня поздний. Я вышла на пенсию сразу, как она университет окончила. Хорошо, что училась на бюджете, жила в общежитии, отец ее немного помогал, — рассказывает собеседница. — Вот тогда я экономила на всем. А сейчас что? Я одна — дочка живет и работает в Минске, она себя сама содержит. Еще и мне иногда помогает, к примеру, стиральную машину новую подарила. Но в целом я живу на пенсию.
Женщина живет в двухкомнатной квартире. Говорит, что на коммунальные платежи у нее уходит около 60 рублей. Еще 10−12 рублей на электричество, 8 рублей — на мобильный телефон и 11 — на интернет.
— На питании, скажу честно, иногда экономлю. Но не то что голодная хожу, а покупаю не то, что хотелось бы. К примеру, ни фарш из пикши — очень люблю эту рыбу, а минтай, скумбрию или вообще карпа беру на рынке, потому что дешевле. Свинину крайне редко покупаю, в основном курицу. Каши ем — гречку, рис, овсянку, картошку люблю, макароны. Творог ем каждый день, йогурты иногда беру. Овощи покупаю: зимой морковку, свеклу и капусту, летом — помидоры, огурцы, перец и все, что сезонное. А что, когда мы работали или те, кто сейчас не на пенсии, едят что-то другое? Я питалась точно так. В среднем на месяц это 250 рублей. Этого вполне хватает на нормальное здоровое питание без излишеств.
— Иногда Екатерина Александровна покупает и одежду. Говорит, что ходит за ней на рынок или в секонд-хенд. Сейчас очень большой выбор недорогой одежды, и пенсионеры могут себе позволить майку за 8−10 рублей или брюки за 20, — говорит женщина. — Еще на автобус я рублей 5−7 в месяц трачу, на порошки, мыло где-то 10. Цветы комнатные иногда покупаю, если недорогие.
Еще 30 рублей в месяц у женщины уходит на лекарства. Говорит, что серьезных заболеваний у нее нет, но поддерживать здоровье все равно нужно.
— Еще у меня есть карта рассрочки на непредвиденные обстоятельства. Год назад нужно было зубы залечить и мост поставить, в рассрочку делала, потому что за один раз больше 200 рублей тяжело заплатить, — говорит Екатерина Александровна. — Раз в два месяца я к парикмахеру хожу и курс массажа недавно проходила. Конечно, несколько месяцев на него откладывала, но ничего, так многие живут. Я не считаю, что у нас маленькие пенсии, да и поднимают их постоянно. Люди с такими зарплатами детей растят, учат и ничего. А на пенсии уже не нужно человеку столько денег, как когда он работает.
Психолог: «Нам кажется, что на эти деньги никуда не поедешь, а у них нет такой потребности»
Психолог Павел Зыгмантович говорит, что концепция старости в нашей культурной традиции — это увядание, а не третий возраст, поэтому «у нас принято, что у стариков небольшие потребности, они сидят дома, и никто никуда не ездит».
— Потребность — это в основном культурное явление, а не физиологическое. Физиологические потребности — это какая-то одежда, теплый сухой дом и еда. Есть еще психологические потребности: потребность в автономности, причастности и компетентности. Но их удовлетворение не требует больших финансовых вложений, — поясняет Павел Зыгмантович. — Вышел на улицу, посидел на лавочке, поговорил с соседями — вот и удовлетворил потребность в причастности. Связала коврик из каких-то подручных материалов — раньше делали из пакетов из-под молока, потребность в компетенции удовлетворена.
Психолог говорит, что у большинства теперешних пенсионеров нет потребности путешествовать, им хорошо и без поездок.
— Только в очень узких культурах старость — это третий возраст, к примеру, в американской. Хотя она даже больше с финансами связана, чем с какой-то страной. Но более мощная традиция — это когда никто никуда не ездит. Старики — это люди, которые сидят дома, делают коврики или что-то подобное. И эта культурная традиция не подразумевает больших трат, — продолжает психолог. — Представьте, что у нас есть культурная традиция жить без автомобиля. Мы на большие расстояния особо не ездим, в крайнем случае — на общественном транспорте. А в целом куда пешком можем дойти, туда и доходим. Радиус нашей жизнедеятельности 5−10 километров — и работа здесь, и рынки, и магазины. И зарплаты у нас такие, как и сейчас. Но расходов на автомобиль никаких: ни страховки, ни бензина, ни ремонта. И конечно, денег у нас будет оставаться больше, будет на все хватать. И в нашей культурной традиции будет считаться, что выехать за пределы нашего двадцатикилометрового диаметра обитания — это сходить в опасное место. Если тебе надо туда, это не очень хорошо.
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FINANCE.TUT.BY поговорил с белорусами, которых устраивают их пенсии, узнал, как они живут и на что тратят бюджет. Оговоримся, что многие из них не покупают одежду, не тратят...
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