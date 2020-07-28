«Ни на чем не экономим». Как живут белорусы, которые довольны своими пенсиями в 400−500 рублей

Источник материала: Tut.by

Пенсионеры довольно часто жалуются на маленькие пенсии и что на них невозможно прожить. Действительно суммы эти, мягко говоря, скромные, что признают и власти. Средний размер пенсии по возрасту за июль — около 471 рубля (социальная и вовсе не превышает 124 рублей). Однако есть и те пенсионеры, которые вполне довольны и меньшими суммами, чем средние. У Натальи Федоровны из Солигорска, к примеру, пенсия — 427 рублей. Она говорит, что этой суммы на жизнь после 70 лет больше чем достаточно. Екатерина Александровна из Витебска с пенсией 420 рублей тоже не жалуется: «Люди с такими зарплатами детей растят, учат, и ничего. А на пенсии уже не нужно человеку столько денег, как когда он работает». FINANCE.TUT.BY поговорил с белорусами, которых устраивают их пенсии, узнал, как они живут и на что тратят бюджет. Оговоримся, что многие из них не покупают одежду, не тратят деньги на развлечения, а вместо путешествий и санаториев у них — поездки на дачу и уход за растениями.



Снимок носит иллюстративный характер

«На двоих у нас получается больше 1000 рублей. И это мало? Нам всего хватает»

Нина Ивановна из Чаусов на пенсии уже 16 лет. На двоих с мужем (он тоже пенсионер) у нее получается больше 1000 рублей. Она получает 412, муж — без 3 рублей 600.



— Я работала в электросвязи, мне три раза в год дают помощь где-то 100 рублей. Еще и к юбилею дают помощь, — рассказывает пенсионерка. — Кроме того, есть возможность взять от бывшей работы путевку в санаторий и отдохнуть. Но я никогда не брала за 16 лет, что на пенсии. Потому что мне на даче хорошо. Мы сажаем огород, у нас свои ягоды, лес рядом, речка. И что, больше 1000 рублей на двоих — это мало? Нам всего хватает.

Нина Ивановна с мужем живут в трехкомнатной квартире.

— Вместе с электроэнергией, газом, домашним телефонам и двумя мобильными у нас выходит 90 рублей. Зимой в 100 рублей укладываемся, — продолжает собеседница. Питаемся мы хорошо. Ни на чем не эконом. Захотелось рыбки красной — купили. Мясо и колбасу низкого качества мы не едим. Одежда у нас есть. Что надо, то покупаем. Конечно, нам ее не так много надо, ведь мы в основном дома и на даче. И не в бутиках покупаем, как надо молодежи.

По словам пенсионерки, они каждый день на машине ездят на дачу и с дачи домой и могут себе это позволить.

— У нас есть машина «Москвич». Но нам другой не надо. Уже у мужа возраст, скоро вообще комиссию по здоровью может не пройти, — говорит женщина. — Мы никуда не ходим. Может, в Минске пенсионеры и привыкли ходить по театрам. Мы бы тоже нашли деньги и сходили, но просто не хочется. Как и в ни в какой Египет лететь нет желания. Здесь прекрасно жить. У нас 8 внуков. Им стараемся на день рождения подарки делать. У одной дочки многодетная семья, так им и государство помогает. Когда мы своих детей растили, никто копейки не дал, никто не думал, что у нас дети. А сейчас люди разбаловались. Ребенок родился — и сразу на государственное обеспечение до трех лет. А у нас один год декрета был и за свой счет. Муж есть — пусть работает.

Хватает семье денег и на лекарства, и на платные медицинские услуги. При этом ни на чем экономить не приходится.

— Я несколько лет назад заболела, сделали операцию, после нее были осложнения. Попала в больницу, где я почти два месяца лежала. Меня там и лечили, и кормили, смотрели, совершенно бесплатно, ни копейки не заплатила, — вспоминает пенсионерка. — Платно делали мужу моему операцию на глазу — катаракту удаляли. Заплатили 1000 с лишним рублей. Ну и что? Он же получает пенсию. Но и опять же ни в чем себя не ограничивали. В этом году я себе платно сделала зубы. И лекарства я, какие надо, покупаю. Не могу сказать, что они у нас очень высокие, неподъемные цены. Когда болели, покупали все необходимое, что дочка говорила — она медик, и не голодные были.

Немного денег Нина Ивановна даже откладывает. Они с мужем переводят их на книжку.

— Знакомая говорит, что ей пенсии мало. «А что ты покупаешь?» — спрашиваю. Говорит, зять не работает, сумку продуктов купила и занесла дочке в холодильник положила. Конечно, никакой пенсии не хватит, если содержать и дочку, и зятя, и внуков. Она ведь дается на одного человека. Я считаю, что мы сейчас живем очень хорошо, никогда так не жили. Спасибо за это нашему президенту, — подытожила пенсионерка.

«Иногда с внучкой в „МакДональдс“ заходим, 10−15 рублей там оставляем»

Нина Петровна живет в Минске. На пенсии она уже 15 лет. Женщина говорит, что сразу после выхода на заслуженный отдых жить на 280 тысяч неденоминированных рублей ей было сложно. Но сейчас у нее пенсия чуть больше 500 рублей и ей этого вполне хватает.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— У меня в трудовой только одна запись — всю жизнь проработала на заводе инженером. Там же работал и мой муж, но его уже 10 лет как нет, — рассказывает пенсионерка. — Когда я пошла на пенсию, выручало только то, что он еще работал и получал неплохую зарплату. На две такие пенсии, как моя тогда, не знаю, как бы мы жили. И сыну хотелось помочь — он квартиру однокомнатную строил, и одеться тогда еще нужно было, и обуться, и сходить куда-то.

Женщина говорит, что с возрастом потребности у нее очень сильно изменились, поэтому и денег на жизнь стало уходить меньше.

— Когда муж ушел, я предложила сыну поменяться квартирами. У меня была трехкомнатная, ее нам еще на заводе дали. Одной мне такая площадь не нужна. Да и коммуналку большую было тянуть сложно. А у сына уже и ребенок появился, им в однокомнатной тесно было. Он согласился — поехал жить в Курасовщину, а я перебралась в Каменную Горку, — продолжает Нина Петровна. — Теперь вместо 80−90 рублей я за коммунальные услуги плачу всего 50−55. Это зимой. Летом меньше. Еще у меня 15 рублей уходит на электричество и 10 — на мобильную связь.

На продукты пенсионерка тратит 250−280 рублей в месяц. И она говорит, что ни в чем себе не отказывает: «И рыбу ем, и мясо, и колбасы».

— Чем меньше работаешь, тем меньше ешь, — с улыбкой отмечает женщина. — Это раньше я неделю работала на заводе, а потом еще все выходные на даче пахала. Но как стали болеть ноги, сын сказал: «Больше никаких огородов. Хочешь, я тебе клумбу под цветы 2 на 2 метра оставлю, а остальное все травой засею. Овощи и фрукты сейчас доступны, стоят недорого, а ты уже отдохни». Теперь меня на дачу, как королеву, на машине возят и разрешают только цветы сажать и шашлыки есть. Я в основном питаюсь кашами, картошкой, капустой, свеклой. Куриное филе, скумбрию покупаю. Молочные продукты люблю, особенно творог и сыр. В сезон помидоры, огурцы, перец, фрукты и ягоды всегда у меня есть. Экономлю только на чаях, но не потому, что не хватает денег, просто сама травы собирать люблю и сушить.

Одежду женщина практически не покупает. Но обновки в гардеробе у нее случаются довольно часто.

— У моей невестки и у меня одинаковый размер одежды и обуви. И это очень удобно. Она ездит в заграничные магазины, покупает себе вещи, иногда и мне — очень любит это дело. Потом пару раз наденет и не носит. То, что не очень молодежное — брюки, рубашки, майки, она мне отдает. Халаты и ночные сорочки мне моя подруга дарит на день рождения и Новый год. У нас с ней уговор такой. А я ей зимой комнатные цветы и нитки для вязания дарю, а летом, когда у нее день рождения, — цветы для дачи. Сама себе я покупаю только белье и если что-то уже сильно понравится. Косметикой никакой я уже давно не пользуюсь. Старость ничем все равно не закрасишь. Покупаю только шампунь, бальзам для волос, мыло и крем для рук. Это все в сумме где-то 12−15 рублей. Еще моющие и стиральный порошок — около 10 рублей.

На развлечения Нине Петровне тоже денег хватает. Говорит, что и с подругой в кафе сходить может, и в музей, и на концерт.

— У нас с подругой есть любимое кафе. Мы туда 1−2 раза в месяц ходим чай с булочками пить. Один поход — это 7−8 рублей. Иногда с внучкой в «МакДональдс» заходим или в какой-то еще ресторан, я его «Куриный» называю. Рублей 10−15 там оставляем. В театр иногда ходим. Подруга — инициатор, она учителем русского языка и литературы работала, раньше школьников водила на всякие культурные мероприятия, и теперь без них не может. Билеты покупаем за 10−20 рублей обычно. Еще ходили на концерт грузинских танцев. На Пугачеву мне сын билет дарил.



Снимок носит иллюстративный характер. Александра Квиткевич, TUT.BY

Нина Петровна уверена, что если «не шиковать, то на белорусскую пенсию в 65−70 лет можно жить». Даже и отложить еще что-то.

— Еще немного у меня уходит денег на общественный транспорт и на лекарства. Каких-то серьезных заболеваний у меня нет, которые нужно было бы лечить дорогостоящими медикаментами. Покупаю от давления таблетки, еще что-то по мелочи. Процедуры для ног мне бесплатно в поликлинике назначают — лазер, парафин. В 450 рублей, если нет каких-то непредвиденных расходов, я укладываюсь. 50−60 откладываю, мало ли что может случиться, — подытожила собеседница. — Куда-то ехать не особо хочется. Лет 10 назад в Литву к родственникам съездила, на границе туда 6 часов простояла и столько же обратно. В 2017 году с сыном, невесткой и внучкой в Мирском замке были. Я даже на башню по лестнице не поднялась. Силы уже не те, чтобы путешествовать.

«Самый большой плюс в том, что мне не нужно помогать детям»

У Натальи Федоровны из Солигорска пенсия 427 рублей. Она говорит, что этой суммы на жизнь после 70 лет более чем достаточно. Особенно если есть дача.

— Самый большой плюс в том, что мне не нужно помогать детям — они у меня все трое с жильем и зарабатывают неплохо. Вероятно, те, кто жалуется, что им мало пенсии, часть денег сыновьям и дочкам отдают, — рассуждает пенсионерка. — На питание в месяц у меня уходит 200, а зимой — 250 рублей. Как получаю пенсию, покупаю 2 пакета гречки, 2 — пшена, 2 коробки овсянки, пакет перловки и риса. Это где-то около 10 рублей. Если в магазине есть скидки, то и в 8 рублей уложиться можно. Еще покупаю килограмма два куриных ножек или бедрышек, килограмм свинины — лопатку беру, свежемороженую сельдь, потом сама солю. Это еще рублей 17−20. Муку покупаю, макароны, чай, пакет сахара — еще 8−9 рублей. Остальное по мере необходимости — яйца, молоко, сметану, творог.

А вот фрукты, овощи и ягоды Наталья Федоровна не покупает. У детей есть дачи, там свои огурцы, помидоры, картошка, клубника, вишни, яблоки, груши, смородина. Она и им закатки на зиму делает, и себе.

— У меня всегда и варенье, и соленья есть. Дочки растят все, но закатывать так и не научились. Я помогаю, — продолжает собеседница. — На одежду в моем возрасте деньги уже не нужны, сносить бы то, что раньше напокупали. Постельного у меня много. Сестра в Орше на льнокомбинате работала. Как в гости ехала ко мне, всегда ткань привозила. Я нашила себе столько, что комплекты половину шкафа занимают.

Самая серьезная после питания статья расхода у Натальи Федоровны — это коммунальные платежи. За двухкомнатную квартиру у нее выходит где-то 60 рублей вместе с водой и домашним телефоном. Электричество — 15−17 рублей, мобильный — 7,3 рубля.

— Лекарства мне в больнице выписывают бесплатно — инсулин и другие препараты. Покупаю только иголки к шприцу сама, корвалол, глазные капли и иногда по надобности еще какие таблетки. Дети полоски для глюкометра привозят из-за границы. Медицина у нас бесплатная. Мне и на венах операцию бесплатно делали, и раз в полгода — год в больницу кладут, чтобы сосуды почистить. В поликлинике тоже бесплатно врачи принимают. На медицину нашу я не жалуюсь, — говорит пенсионерка. — На транспорт почти ничего не трачу. На дачу меня дети отвозят, а по городу я мало езжу, в основном все возле дома.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com

Про развлечения и поездки Наталья Федоровна сказала, что это все ей не нужно, а лучший отдых для нее — это на даче или в лесу.

— Когда тебе 70, уже не хочется никуда ехать. Да и наездилась я, когда молодая была, в СССР. И в санатории путевки давали, и на море в Крым ездили с детьми, — перечисляет женщина. — А сейчас уже куда ехать? В Минске несколько лет назад была у родственников, за три дня очень сильно устала. Город большой, шумный, пыльный, людей много. Я уже спокойствие люблю — на дачу поехать или в лес за грибами или ягодами. Кафе, театры, концерты — это тоже для молодежи. Я концерт и по телевизору могу посмотреть. Мы с соседскими бабушками собраться и посидеть любим, поговорить, сериалы обсудить, новости. Да и внуков мне часто подкидывают, поэтому скучать мне некогда.

По мнению пенсионерки, «сейчас мы хорошо живем». «Наш президент очень хороший, о пенсионерах заботится. Пусть еще побудет, пока мы доживем. А там уже молодые себе нового выберут», — говорит Наталья Федоровна.

«Я не считаю, что у нас маленькие пенсии, люди с такими зарплатами детей растят, учат, и ничего»

Екатерина Александровна из Витебска уверена, что на 420 рублей пенсии одной легко можно жить месяц и даже отложить на черный день.

— Я перед пенсией работала санитаркой в больнице в Витебске. Зарплата у меня была примерно такая, как сейчас пенсия. Только нужно было при этом еще и дочку растить. Ребенок у меня поздний. Я вышла на пенсию сразу, как она университет окончила. Хорошо, что училась на бюджете, жила в общежитии, отец ее немного помогал, — рассказывает собеседница. — Вот тогда я экономила на всем. А сейчас что? Я одна — дочка живет и работает в Минске, она себя сама содержит. Еще и мне иногда помогает, к примеру, стиральную машину новую подарила. Но в целом я живу на пенсию.

Женщина живет в двухкомнатной квартире. Говорит, что на коммунальные платежи у нее уходит около 60 рублей. Еще 10−12 рублей на электричество, 8 рублей — на мобильный телефон и 11 — на интернет.

— На питании, скажу честно, иногда экономлю. Но не то что голодная хожу, а покупаю не то, что хотелось бы. К примеру, ни фарш из пикши — очень люблю эту рыбу, а минтай, скумбрию или вообще карпа беру на рынке, потому что дешевле. Свинину крайне редко покупаю, в основном курицу. Каши ем — гречку, рис, овсянку, картошку люблю, макароны. Творог ем каждый день, йогурты иногда беру. Овощи покупаю: зимой морковку, свеклу и капусту, летом — помидоры, огурцы, перец и все, что сезонное. А что, когда мы работали или те, кто сейчас не на пенсии, едят что-то другое? Я питалась точно так. В среднем на месяц это 250 рублей. Этого вполне хватает на нормальное здоровое питание без излишеств.

— Иногда Екатерина Александровна покупает и одежду. Говорит, что ходит за ней на рынок или в секонд-хенд. Сейчас очень большой выбор недорогой одежды, и пенсионеры могут себе позволить майку за 8−10 рублей или брюки за 20, — говорит женщина. — Еще на автобус я рублей 5−7 в месяц трачу, на порошки, мыло где-то 10. Цветы комнатные иногда покупаю, если недорогие.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта: pixabay.com

Еще 30 рублей в месяц у женщины уходит на лекарства. Говорит, что серьезных заболеваний у нее нет, но поддерживать здоровье все равно нужно.

— Еще у меня есть карта рассрочки на непредвиденные обстоятельства. Год назад нужно было зубы залечить и мост поставить, в рассрочку делала, потому что за один раз больше 200 рублей тяжело заплатить, — говорит Екатерина Александровна. — Раз в два месяца я к парикмахеру хожу и курс массажа недавно проходила. Конечно, несколько месяцев на него откладывала, но ничего, так многие живут. Я не считаю, что у нас маленькие пенсии, да и поднимают их постоянно. Люди с такими зарплатами детей растят, учат и ничего. А на пенсии уже не нужно человеку столько денег, как когда он работает.

Психолог: «Нам кажется, что на эти деньги никуда не поедешь, а у них нет такой потребности»

Психолог Павел Зыгмантович говорит, что концепция старости в нашей культурной традиции — это увядание, а не третий возраст, поэтому «у нас принято, что у стариков небольшие потребности, они сидят дома, и никто никуда не ездит».

— Потребность — это в основном культурное явление, а не физиологическое. Физиологические потребности — это какая-то одежда, теплый сухой дом и еда. Есть еще психологические потребности: потребность в автономности, причастности и компетентности. Но их удовлетворение не требует больших финансовых вложений, — поясняет Павел Зыгмантович. — Вышел на улицу, посидел на лавочке, поговорил с соседями — вот и удовлетворил потребность в причастности. Связала коврик из каких-то подручных материалов — раньше делали из пакетов из-под молока, потребность в компетенции удовлетворена.

Психолог говорит, что у большинства теперешних пенсионеров нет потребности путешествовать, им хорошо и без поездок.

— Только в очень узких культурах старость — это третий возраст, к примеру, в американской. Хотя она даже больше с финансами связана, чем с какой-то страной. Но более мощная традиция — это когда никто никуда не ездит. Старики — это люди, которые сидят дома, делают коврики или что-то подобное. И эта культурная традиция не подразумевает больших трат, — продолжает психолог. — Представьте, что у нас есть культурная традиция жить без автомобиля. Мы на большие расстояния особо не ездим, в крайнем случае — на общественном транспорте. А в целом куда пешком можем дойти, туда и доходим. Радиус нашей жизнедеятельности 5−10 километров — и работа здесь, и рынки, и магазины. И зарплаты у нас такие, как и сейчас. Но расходов на автомобиль никаких: ни страховки, ни бензина, ни ремонта. И конечно, денег у нас будет оставаться больше, будет на все хватать. И в нашей культурной традиции будет считаться, что выехать за пределы нашего двадцатикилометрового диаметра обитания — это сходить в опасное место. Если тебе надо туда, это не очень хорошо.

Конечно, своими пенсиями довольны далеко не все белорусы. Есть и те пенсионеры, чей доход недотягивает даже до 400 рублей. О них и о том, как они живут, мы расскажем в следующем материале. Если это вы или у вас есть такие знакомые, готовые поделиться своей историей, пишите нам на почту alexandra.kvitkevich@tutby.com.