Владимир Пресняков выступит в Минске в конце зимы

Источник материала: Tut.by

Российский певец Владимир Пресняков выступит 25 февраля 2021 года в PrimeHall с большим сольным концертом.



Фото предоставлено организаторами

Певец, композитор, клавишник, танцор брейк-данса и молодой отец — даже не верится, что Владимиру Преснякову пошел шестой десяток. На его песнях выросло не одно поколение, ведь первый альбом вышел более 30 лет назад. С тех пор музыкант не исчезал с радаров ни на секунду. К проверенным временем «Зурбагану», «Замку из дождя» и «Стюардессе по имени Жанна» с каждым годом прибавляются новые хиты. Услышать их вживую можно будет на минском концерте.

Ребенок из семьи известных на весь СССР музыкантов по определению не мог остаться без внимания СМИ. Личная же популярность обрушилась на мальчика уже в 18 лет. В 1986 году он стал известен всем советским мальчишкам, девчонкам, а также их родителям благодаря музыкальному фильму «Выше радуги».

И закрутилось: миллионные тиражи первого альбома, лучшее шоу года в Олимпийском, саундтрек к «Брату-2», победа в «Последнем герое». Кажется, Пресняков до сих пор не может слезть с этой карусели.



Фото предоставлено организаторами

Песни про любовь не берутся из ниоткуда. Благо, недостатка в музах у Владимира Преснякова не было никогда. С юношеских лет источником вдохновения служили отношения с Кристиной Орбакайте — первая любовь, первые побеги из дома, первые измены и скандалы. Сейчас все драмы в прошлом, а общий сын пары снимается в кино и солирует в музыкальной группе. В дуэте Владимир и Никита Пресняковы исполняют песню «Сердце пленных не берет».

Последующий союз с Еленой Ленской тоже принес «семейные цунами». По словам самого певца, настоящее счастье он познал только с Натальей Подольской. Она — его муза вот уже 15 лет. И кстати, за все это время ни разу не заставила певца мыть посуду! Может, это и есть секрет счастливого брака с Пресняковым?

Их творческий союз не менее успешен — в дуэте Наталья и Владимир исполняют песни «Дождь», «Стена», «Ты со мной», «Кислород» и «Дыши», а семейные фотографии в социальных сетях неизменно набирают тысячи лайков и комментариев. Даже юный наследник Артемий не стесняется камеры и радует подписчиков исполнением папиных песен.

Каждый год Владимир Пресняков участвует в музыкальных фестивалях. Его песни звучат на всех радиостанциях СНГ, а концерты проходят с аншлагами. Типичный представитель прошлого века в компании таких же мастодонтов? Как бы не так!

Пресняков по-прежнему открыт к экспериментам — с музыкой, текстами и площадками для выступлений. Весной 2020 года он принял участие в телемарафоне «Звезды против короны», а летом в компании Полины Гагариной, Екатерины Варнавы и Матильды Шнуровой записал видеооткрытку «Зурбаган 2020».

Безудержный энтузиазм певца иногда заставляет его страдать. Так, на съемках клипа «Достучаться до небес» он голыми руками вдребезги разбил стеклянный экран. Зато клип получился не менее эффектным, чем сама песня — а она наверняка войдет в концертную программу 2021 года.

Передается такой настрой и поклонникам. На юбилейном концерте 2019 года в минском Prime Hall половина зала не смогла усидеть на месте уже через три композиции. Певец отмечал свои 50 лет, но атмосфера скорее напоминала бурную дискотеку.

Любимые и новые хиты, душевная атмосфера и общение с поклонниками — все это ждет вас 25 февраля 2021 года на сольном концерте Владимира Преснякова в минском Prime Hall.

Когда: 25 февраля, 20.00

Где: Prime Hall

Сколько: от 70 до 160 рублей Купить билет

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