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Ученые опровергли информацию об опасной магнитной буре в ближайшие дни

28.07.2020 14:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые опровергли информацию об опасной магнитной буре в ближайшие дни

Никакой опасной магнитной бури в ближайшие дни на Земле не ожидается. Об этом заявил глава аналитического отдела Института прикладной геофизики имени Федорова (ИПГ) Росгидромета Вячеслав Буров, пишет ТАСС.

Напомним, что ранее о грядущей мощной магнитной буре рассказал начальник ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС Сергей Диденко.

Сообщалось, что 28 июля Землю накроет мощная опасная магнитная буря, которая может повлиять на работу электронных устройств, средств связи и каналов телекоммуникации.

Также эксперт ИПГ добавил, что 28-29 июля 2020 года вспышечная активность Солнца будет очень низкой, геомагнитное поле будет спокойным.

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Никакой опасной магнитной бури в ближайшие дни на Земле не ожидается. Об этом заявил глава аналитического отдела Института прикладной геофизики имени Федорова...
 
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