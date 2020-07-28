Ученые опровергли информацию об опасной магнитной буре в ближайшие дни

Источник материала: ОНТ

Никакой опасной магнитной бури в ближайшие дни на Земле не ожидается. Об этом заявил глава аналитического отдела Института прикладной геофизики имени Федорова (ИПГ) Росгидромета Вячеслав Буров, пишет ТАСС.

Напомним, что ранее о грядущей мощной магнитной буре рассказал начальник ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС Сергей Диденко.

Сообщалось, что 28 июля Землю накроет мощная опасная магнитная буря, которая может повлиять на работу электронных устройств, средств связи и каналов телекоммуникации.

Также эксперт ИПГ добавил, что 28-29 июля 2020 года вспышечная активность Солнца будет очень низкой, геомагнитное поле будет спокойным.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram