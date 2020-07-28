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Ученые опровергли информацию об опасной магнитной буре в ближайшие дни
Источник материала: ОНТ
Никакой опасной магнитной бури в ближайшие дни на Земле не ожидается. Об этом заявил глава аналитического отдела Института прикладной геофизики имени Федорова (ИПГ) Росгидромета Вячеслав Буров,
Напомним, что ранее о грядущей мощной магнитной буре рассказал начальник ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС Сергей Диденко.
Сообщалось, что 28 июля Землю накроет мощная опасная магнитная буря, которая может повлиять на работу электронных устройств, средств связи и каналов телекоммуникации.
Также эксперт ИПГ добавил, что 28-29 июля 2020 года вспышечная активность Солнца будет очень низкой, геомагнитное поле будет спокойным.
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Никакой опасной магнитной бури в ближайшие дни на Земле не ожидается. Об этом заявил глава аналитического отдела Института прикладной геофизики имени Федорова...
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