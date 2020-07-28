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Лукашенко показали новое общежитие для ОМОНа и спецназа в Минске. Вот как оно выглядит изнутри
Источник материала: Tut.by
Сегодня Александр Лукашенко побывал в войсковой части внутренних войск 3214 в Уручье, где среди прочего ему показали недавно построенное для военнослужащих общежитие. Как оно выглядит изнутри, показывает
Как пишет пресс-служба, общежитие находится прямо на территории части. Его планируется ввести в эксплуатацию уже в августе. Здесь 116 однокомнатных и 26 двухкомнатных квартир.
В общежитии преимущественно будут проживать военнослужащие, которые пока не обзавелись семьей. Возможно, здесь также разместят курсантов четвертого курса факультета внутренних войск Военной академии.
— Надо ориентироваться на такое жилье, — сказал президент, осматривая квартиры. — Людям это нравится, и они будут тут жить.
По словам командующего внутренними войсками Юрия Назаренко, во внутренних войсках в списках нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 1,8 тысячи военнослужащих. С 2015 года с использованием господдержки построено 472 квартиры в различных регионах страны, по государственной инвестиционной программе введены в эксплуатацию 331 квартира и это общежитие. Напротив общежития планируется также построить многоквартирный жилой дом.
— Первое место в обеспечении жильем в будущей пятилетке будет: А — многодетным, Б — военнослужащим, — сказал Александр Лукашенко. — Будем делать все для того, чтобы вы жили не хуже.
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Общежитие построено на территории части 3214 в Уручье.
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