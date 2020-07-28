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Лукашенко показали новое общежитие для ОМОНа и спецназа в Минске. Вот как оно выглядит изнутри

28.07.2020 14:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня Александр Лукашенко побывал в войсковой части внутренних войск 3214 в Уручье, где среди прочего ему показали недавно построенное для военнослужащих общежитие. Как оно выглядит изнутри, показывает пресс-служба президента и телеканал «Беларусь-1».


Фото: пресс-служба президента

Как пишет пресс-служба, общежитие находится прямо на территории части. Его планируется ввести в эксплуатацию уже в августе. Здесь 116 однокомнатных и 26 двухкомнатных квартир.


Фото: пресс-служба президента

В общежитии преимущественно будут проживать военнослужащие, которые пока не обзавелись семьей. Возможно, здесь также разместят курсантов четвертого курса факультета внутренних войск Военной академии.

— Надо ориентироваться на такое жилье, — сказал президент, осматривая квартиры. — Людям это нравится, и они будут тут жить.


Скриншот из сюжета телеканала «Беларусь 1»

Скриншот из сюжета телеканала «Беларусь 1»

Скриншот из сюжета телеканала «Беларусь 1»

По словам командующего внутренними войсками Юрия Назаренко, во внутренних войсках в списках нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 1,8 тысячи военнослужащих. С 2015 года с использованием господдержки построено 472 квартиры в различных регионах страны, по государственной инвестиционной программе введены в эксплуатацию 331 квартира и это общежитие. Напротив общежития планируется также построить многоквартирный жилой дом.

— Первое место в обеспечении жильем в будущей пятилетке будет: А — многодетным, Б — военнослужащим, — сказал Александр Лукашенко. — Будем делать все для того, чтобы вы жили не хуже.

 
 
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