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Первый брестский автомобиль уже на ходу

28.07.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мэр Бреста Александр Рогачук протестировал первый брестский автомобиль. Об этом глава города рассказал в своем телеграм-канале




«Впечатления самые положительные! Плавность хода, информативный руль и современный дизайн. Таким сегодня выглядит авто брестского автопрома с китайской начинкой. Предмет для гордости: на VIN-номере автомобиля сведения о том, что он - брестской сборки!» - поделился впечатлениями Александр Степанович. 

Напомним, что проект выпуска микроавтобусов в ОАО «Брестмаш» обрел реальные очертания в 2018 году. В октябре 2013 года «Брестмаш» вошел в состав холдинга «БелавтоМАЗ». Его управляющей компанией является ОАО «Минский автомобильный завод» (МАЗ). Последний совместно с «Брестмашем» и реализуют амбициозный проект.

Надо сказать, что по сравнительным характеристикам грузопассажирских микроавтобусов брестская машина ничем не уступает известным европейским и мировым производителям. А по некоторым параметрам обогнала их.
 
Теги: Брест
 
 
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Мэр Бреста Александр Рогачук протестировал первый брестский автомобиль. Об этом глава города рассказал в своем телеграм-канале
 
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