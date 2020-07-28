Следователи нашли фальшивомонетчика, который из купюры Зимбабве «сделал» 1000 евро

Источник материала: Вороновская газета





Сотрудники ОБЭП Октябрьского РОВД совместно с коллегами из Следственного комитета установили личность мужчины, который изготовил поддельную купюру номиналом 1000 евро.

В апреле 65-летний гродненец предъявил в обменный пункт валют 1000 евро, которая осталась ему в наследство от отца. Оператор банка поняла, что банкнота поддельная. По данному факту возбудили уголовное дело.

Проведя детальное исследование с использованием специальных технических средств, экспертами было установлено, что данная купюра является денежным билетом Резервного банка Зимбабве номиналом 1000 долларов образца 2007 года, изготовленным предприятием, осуществляющим выпуск продукции данного вида.

Также экспертам удалось установить, каким образом оригинальные зимбабвийские доллары «превратились» в евро. «Умельцы» на данном денежном билете изменили наименование банка эмитента и название валюты, удалив часть первоначальных реквизитов, а затем выполнили на их местах ныне читаемые тексты и некоторые изображения с помощью компьютерной техники.

В течение нескольких месяцев оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РОВД совместно с коллегами из СК провели ряд оперативно-розыскных мероприятий. Оказалось, что несколько лет назад подобные фальшивки уже сдавались на территории нашей страны. Отработав множество версий, правоохранители установили личность мужчины, который может быть причастен к изготовлению подделки. В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии за совершенное ранее аналогичное преступление.

Во взаимодействии с коллегами из колонии достоверно установлено, что именно данный гражданин изготовил поддельные 1000 евро. Он признан подозреваемым по уголовному делу по статье 221 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Стоит отметить, что санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Милиция обращается к гражданам – ни в коем случае не приобретайте валюту с рук, все обменные операции производите только в банковских учреждениях. А тем, у кого возникают мысли изготовить фальшивку, нужно задуматься – стоит ли купюра любого номинала нескольких лет свободы.

УВД Гродненского облисполкома

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