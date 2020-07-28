|
Хлеб всему голова: Лукашенко ознакомился с ходом уборочной кампании
28.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Хлеб всему голова. Александр Лукашенко проверил, как идет уборочная кампания в Минской области, и побывал на новом заводе, где выпускают молочные продукты для детей, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.
Во время уборочной труженикам села нужно хорошо платить, напомнил президент. Но только тем, кто действительно работает на совесть. В стране сейчас в разгаре избирательная кампания, но кампания уборочная гораздо важнее, считает президент. Собрать солидный урожай и выгодно продать излишки – вот главное для сельчан.
Здесь, например, за лучшие корма идет настоящая борьба среди производителей молока. Недавно в городе появился новый суперсовременный завод по производству молочных продуктов для детского питания – единственное в ЕАЭС предприятие, вся продукция которого сертифицирована для питания малышей. Эти напитки и десерты делают только из лучшего сырья, которое покупают у местных аграриев.
Цеха завода сегодня тоже показали Александру Лукашенко. А еще президента и журналистов угостили продукцией. Почти вся она сейчас уходит на экспорт в Россию. Но производители хотят выйти на рынки Евросоюза и Китая. Почему бы и нет, ведь однажды они уже рискнули, создавая инновационное производство в белорусской глубинке, и риск этот оправдался.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почти вся продукция сейчас уходит на экспорт в Россию. Но производители хотят выйти на рынки Евросоюза и Китая.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)