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Хлеб всему голова: Лукашенко ознакомился с ходом уборочной кампании

28.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хлеб всему голова. Александр Лукашенко проверил, как идет уборочная кампания в Минской области, и побывал на новом заводе, где выпускают молочные продукты для детей, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.

В одном из районов Минской области до конца уборочной – всего пара недель. На полях еще остается озимый рапс. Здесь собирают почти сто центнеров с гектара, рассказали Александру Лукашенко. В этом году белорусы рассчитывают на хороший урожай – девять с половиной миллионов тонн зерна и кукурузы, то есть примерно по тонне на каждого жителя. Главное – чтобы погода не подвела. Хотя и к ее капризам можно подготовиться, уверен президент.

«Будут дожди и будут погожие дни. Надо приспособиться. И это нормально. Потому что кроме зерна у нас же в поле и овощные культуры, и кукуруза, и второй укос трав. Будет и третий укос, но для этого нужна влага. Поэтому надо радоваться, что такая погода. Надо настраиваться и выхватывать каждый погожий час, не ждать. Доводить зерно до кондиции на зернотоке», – сказал Лукашенко.

Во время уборочной труженикам села нужно хорошо платить, напомнил президент. Но только тем, кто действительно работает на совесть. В стране сейчас в разгаре избирательная кампания, но кампания уборочная гораздо важнее, считает президент. Собрать солидный урожай и выгодно продать излишки – вот главное для сельчан.

«Выборы выборами, а кушать все хотят. Поэтому главное должно быть сосредоточено здесь. Выборы – это уже вторично. Ведь сейчас не так, как было в советские времена: больше получил – больше забрали. Никто ничего не забирает. Вы еще сами будете стремиться, чтобы продать. Самые лучшие покупатели – это те, кто производят мясо и молоко», – сказал Лукашенко.

Здесь, например, за лучшие корма идет настоящая борьба среди производителей молока. Недавно в городе появился новый суперсовременный завод по производству молочных продуктов для детского питания – единственное в ЕАЭС предприятие, вся продукция которого сертифицирована для питания малышей. Эти напитки и десерты делают только из лучшего сырья, которое покупают у местных аграриев.

«Мы можем получать молоко только экстра и высшего сорта, и только с ферм, которые прошли аккредитацию и сертифицированы комиссией в составе ветеринарной и санитарной службы. При этом постоянный входящий контроль, и все ингредиенты только натурального происхождения», – рассказал председатель совета директоров Несвижского завода детского питания Александр Караник.

Цеха завода сегодня тоже показали Александру Лукашенко. А еще президента и журналистов угостили продукцией. Почти вся она сейчас уходит на экспорт в Россию. Но производители хотят выйти на рынки Евросоюза и Китая. Почему бы и нет, ведь однажды они уже рискнули, создавая инновационное производство в белорусской глубинке, и риск этот оправдался.



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Почти вся продукция сейчас уходит на экспорт в Россию. Но производители хотят выйти на рынки Евросоюза и Китая.
 
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