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Мацкевич: Как опротивел каждому глава государства, если проигрывает простой домохозяйке

28.07.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Краткость - сестра таланта. Филосов Владимир Мацкевич кратко и емко прокомментировал ход президентской кампании в Беларуси.



"1. Как нужно опостылеть народу, светясь каждый день на всех экранах ТВ 26 лет подряд, чтобы проигрывать человеку, которого ещё 2 месяца никто не знал?

2. Как опротивел каждому глава государства, если проигрывает простой домохозяйке?

3. ... Какими бездарными идиотами являемся мы все, если за 30/29 лет независимости докатились до такого?

4. ...?", - написал Мацкевич в своем Фейсбуке
 
 
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Краткость - сестра таланта. Филосов Владимир Мацкевич кратко и емко прокомментировал ход президентской кампании в Беларуси.
 
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