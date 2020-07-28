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Мацкевич: Как опротивел каждому глава государства, если проигрывает простой домохозяйке
Источник материала: Партизан
Краткость - сестра таланта. Филосов Владимир Мацкевич кратко и емко прокомментировал ход президентской кампании в Беларуси.
"1. Как нужно опостылеть народу, светясь каждый день на всех экранах ТВ 26 лет подряд, чтобы проигрывать человеку, которого ещё 2 месяца никто не знал?
2. Как опротивел каждому глава государства, если проигрывает простой домохозяйке?
3. ... Какими бездарными идиотами являемся мы все, если за 30/29 лет независимости докатились до такого?
4. ...?", -
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Краткость - сестра таланта. Филосов Владимир Мацкевич кратко и емко прокомментировал ход президентской кампании в Беларуси.
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