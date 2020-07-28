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Испытание космосом: 28-29 июля на Земле возникнет опасная геомагнитная буря
Источник материала: Партизан
Она будет настолько мощной, что способна нарушить работу электронных устройств и средств связи
Опасная магнитная буря ожидается на Щемле 28-29 июля. Об этом говорится в докладе начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ Сергея Диденко, который опубликован на сайте учреждения.
В сообщении говорится, что настолько мощная буря способна нарушить работу электронных устройств, средств связи и каналов телекоммуникации.
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Она будет настолько мощной, что способна нарушить работу электронных устройств и средств связи
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