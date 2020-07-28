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Названы лучшие голы 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу
Источник материала: ОНТ
Белорусская федерация футбола назвала лучшие голы 19-го тура чемпионата страны.
В рейтинг вошли взятия ворот полузащитника БАТЭ Евгения Яблонского и игрока «Руха» Артёма Концевого, дальний результативный удар Николая Януша, который забил уже 100 мячей в чемпионатах Беларуси, а также сразу два гола игроков солигорского «Шахтёра»: лучшего бомбардира турнира Джасурбека Яхшибоева и защитника Николы Антича. Позже самое красивое взятие ворот выберут болельщики.
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Белорусская федерация футбола назвала лучшие голы 19-го тура чемпионата страны. В рейтинг вошли взятия ворот полузащитника БАТЭ Евгения Яблонского и игрока «Руха»...
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