На выборах Президента Беларуси будет организован экзит-полл

Источник материала: ОНТ

По заказу МТРК «МИР» на президентских выборах в Беларуси организуют экзит-полл. Избирателей будут интервьюировать после голосования на выходе из участков, сообщает радио «МИР».

Исследование будет проводить Молодежная лаборатория социологических исследований при РСОО «Белорусский комитет молодежных организаций». Она имеет аккредитацию Комиссии по опросам общественного мнения при Национальной академии наук.

Специально приглашенные эксперты из России, Польши, Швеции, Украины, Великобритании и других стран станут наблюдать за проведением экзит-полла, чтобы исследование прошло в соответствии с мировыми стандартами.

В 2020 году Молодежная лаборатория социологических исследований уже проводила исследования для изучения электоральной активности жителей нашей страны.

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