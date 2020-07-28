В Солигорске на пожаре погиб пенсионер

Источник материала: Слуцк Город





27 июля в 05:10 поступило сообщение о загорании в квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного жилого дома в Солигорске на проспекте Мира, 15, сообщает «Лидер-Пресс».

По прибытии к месту вызова наблюдалось слабое задымление из квартиры, в жилой комнате обнаружен погибший пенсионер 1939 года рождения.

В результате пожара повреждены постельные принадлежности на площади 1 кв. м, закопчена стена. Причина пожара устанавливается.

МЧС еще раз напоминает о строгом соблюдении правил пожарной безопасности, а также о необходимости установки в своих домах автономных пожарных извещателей.

Лидер-Пресс