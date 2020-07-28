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В Солигорске на пожаре погиб пенсионер
28.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
27 июля в 05:10 поступило сообщение о загорании в квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного жилого дома в Солигорске на проспекте Мира, 15,
По прибытии к месту вызова наблюдалось слабое задымление из квартиры, в жилой комнате обнаружен погибший пенсионер 1939 года рождения.
В результате пожара повреждены постельные принадлежности на площади 1 кв. м, закопчена стена. Причина пожара устанавливается.
МЧС еще раз напоминает о строгом соблюдении правил пожарной безопасности, а также о необходимости установки в своих домах автономных пожарных извещателей.
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Повреждены постельные принадлежности, закопчена стена. В Солигорске в собственной квартире во время пожара погиб пенсионер.
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