В Минобороны опровергло информацию о витебских десантниках в Минске

Источник материала: ОНТ

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Информацию о том, будто большая часть витебских десантников находится в Минске и останется здесь после выборов, опровергли в Миноброны.

Ранее там рассказывали о том, что накануне 90-летия воздушно-десантных войск в столицу прибудет личный состав и техника для участия в праздничных мероприятиях.

Во вторник, 28 июля, в Telegram-канале Минобороны были опубликованы снимки из 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Там добавили, что с 29 июля у витебских десантников будет плотный праздничный график.

Фото: Минобороны

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