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Видео двух котов, которые не могут поделить миску еды, рассмешило соцсети
Источник материала: ОНТ
Хозяйка оставила двум котам одну миску еды, однако они были не настроены делиться друг с другом.
Забавный видеоролик опубликован на YouTube.
Пара котов сначала сразу набросилась на еду, однако затем каждый из них начал тянуть миску к себе, постепенно перейдя едва ли не к драке.
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Хозяйка оставила двум котам одну миску еды, однако они были не настроены делиться друг с другом. Забавный видеоролик опубликован на YouTube. Пара котов сначала сразу...
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