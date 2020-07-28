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Видео двух котов, которые не могут поделить миску еды, рассмешило соцсети

28.07.2020 15:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Видео двух котов, которые не могут поделить миску еды, рассмешило соцсети

Хозяйка оставила двум котам одну миску еды, однако они были не настроены делиться друг с другом.

Забавный видеоролик опубликован на YouTube.

Пара котов сначала сразу набросилась на еду, однако затем каждый из них начал тянуть миску к себе, постепенно перейдя едва ли не к драке.

 

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Хозяйка оставила двум котам одну миску еды, однако они были не настроены делиться друг с другом. Забавный видеоролик опубликован на YouTube. Пара котов сначала сразу...
 
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